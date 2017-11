Romania, stat bananier: peste 2000 de scoli au WC-urile afara

Cum poate sa fie denumita altfel o tara in care 30% dintre scolile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, o situatie care umileste peste 230.000 de elevi la nivel national? Nu poate, dar Ministerul Educatiei propune “Strategia privind modernizarea infrastructurii educationale 2017 — 2023”, o denumire pompoasa, care nu poate sa ascunda realitatile invatamantului romanesc.

Adica, peste 2200 de scoli nu au toaletele in interior, un procent de 7% in orase si un dezastruos 38% in mediul rural. “In judetele Vaslui si Botosani, aproximativ unu din trei elevi nu are acces la grupuri sanitare in interior. In judetele Vrancea si Teleorman, aceasta problema afecteaza aproape unu din patru elevi. Pe de alta parte, in Bucuresti(!) si in judetele Ilfov si Brasov au cele mai mari procente de unitati de invatamant cu toalete in interior”, se mentioneaza in proiect. Urmeaza: peste jumatate (56%) dintre elevii din Romania invata in scoli supraaglomerate sau subutilizate, pe e alta parte, 34% dintre elevi (aproximativ unul din trei elevi) invata in scoli care au capacitate excedentara in raport cu numarul elevilor. Doua din zece scoli din mediul urban si sase din zece scoli din mediul rural nu sunt dotate cu biblioteca. Peste 3.000 de unitati de invatamant secundar din mediul rural nu sunt dotate cu laboratoare (comparativ cu 803 unitati de invatamant din mediul urban), lipsa acestora afectand 63% dintre elevii din mediul rural si 19% dintre cei din mediul urban. Doar aproximativ 6.500 de cladiri scolare au aviz si autorizatie pentru securitate la incendii(PSI), dintr-un total de peste 31.000, a recunoscut chiar ministrul Liviu Pop(dupa care a declarat „ca s-a intrat pe renovare” – dar pana acuma ce s-a facut?), in conditiile in care peste 42% dintre cladirile in care functioneaza scoli sunt amplasate in zone cu risc seismic ridicat, iar aproximativ o treime dintre aceste cladiri au fost construite inainte de 1963.