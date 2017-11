Romania, pusa capra! Noaptea, ca hotii

Comunicatul Departamentului de Stat al SUA a fost publicat la caderea serii. Sau a noptii. Strada, opozitia si Iohannis nu au mai strigat „noaptea, ca hotii”. S-au fastacit. Emotia i-a dat cu talentul si initiativa de asfalt, caci asta nu era in programul de folclor alegoric cu legile Justitiei. In stilul lor imperativ mizerabil, americanii cer Parlamentului Romaniei sa respinga propunerile care slabesc statul de drept si pun in pericol lupta impotriva coruptiei. Nu sugereaza, nu isi exprima ingrijorarea, ci bat pur si simplu cu pumnul in masa. Si, ca tacamul sa fie complet, Germania, Franta, Olanda si altii europeni porecliti prieteni sau parteneri cer acelasi lucru, doar tonul fiind usor diferit.

Este gestul american incalificabil? Categoric. Insa aici s-a ajuns pentru ca, lasat sa-si faca de cap, jandarmul mondial si-a scos tupeul la iveala si arata Romaniei ca aici el dicteaza. Si isi permite asta pentru ca niciodata nu a fost pus la punct. Pentru ca niciodata Iohannis nu a reactionat cand s-a sarit calul. Pentru ca declaratiile ambasadorului Hans Klemm nu au fost niciodata taxate pe masura. Pentru ca Parlamentul s-a risipit in lupte politice sordide, uitand de suveranitate.

NATO, precum Sfanta Scriptura

Apoi, cand au vazut degringolada politica sublima a Romaniei, de ce sa nu faca SUA ce vor? Ne-au aiurit cu scutul de la Deveselu, convingandu-ne ca ne apara. Nici acum, in pofida frazelor pompoase si a stilului diplomatic, Romania nu e pe deplin lamurita: ne apara chiar pe noi sau, de fapt, SUA isi apara propriile pozitii strategice? Ne-au mangaiat pe crestet ca suntem eroi in lume, iar noi ne repatriam mortii in razboaie care nu ne apartin. Am cumparat rachete si alte nebunii de 4 miliarde de dolari, fiind, de fapt, dupa cum spunea Adrian Nastase, ajutoare de stat din partea Romaniei pentru industria americana de armament. Si-au facut baze aici, si inca isi mai fac, invocand NATO in care trebuie sa credem mai abitir ca in Sfanta Scriptura. Daca acum s-ar sonda opinia publica vizavi de simpatia romanilor fata de NATO, cred ca americanii ar fi dezamagiti de rezultate. Nu mult, ci foarte mult.

Asa vrea America

Firesc ar fi fost, dupa un asemenea comunicat, ca Romania sa fie deja in strada. O fi el un abuz grosolan, nimic de zis, dar strada are treaba cu „Jos Guvernul” si „Jos Dragnea”. „Jos Klemm” sau „America, lasa-ne in pace” nu sunt prevazute in stagiunea asta. Si nici in altele. Poate in niciuna. Iar asta pentru ca Romania isi va insusi pozitia caprei, caci nu degeaba s-au lins clantele ambasadei de aici. Pentru ca ambasadorul roman George Maior – nu stiu de ce imi vine sa pariez – nu va depune nicio nota de protest la Departamentul de Stat american. Inca nu e limpede pe cine reprezinta el acolo. Pentru ca un Rares Bogdan & Co, si lista este cam mare, aplauda tupeul americanilor si se lauda ca asa ne trebuie. Pentru ca politicienii, chiar daca vor protesta, lucrurile nu se vor schimba. Comunicatul arata ca zarurile au fost aruncate. SUA vor face tot ce stiu ele mai bine: sa transforme tari in colonii si apoi sa le conduca dupa bunul lor plac. Dam vina pe Klemm pentru ca ne este mai la indemana, dar el exprima punctul de vedere al Guvernului american, nu o face de capul lui. Asa vrea America, sa stam capra. Si tare ma tem ca vom sta, pentru ca degeaba tipam ca este un amestec grosolan in treburile interne si un atentat la suprematia Parlamentului, unica autoritate legiuitoare. Pe cine intereseaza? SUA? Iohannis? Hai sa fim seriosi.

Iohannis, pe unde esti?

Nu cred ca trebuie sa ne mai mire mutenia lui Klaus Iohannis, care acum ar fi trebuit sa tune si sa fulgere. Nu ar fi prima data cand nu are reactii. Ca de fiecare data, el este vehement doar afara, cand e sa critice propria tara. Cand este pus in fata unui gest complet in afara uzantelor diplomatice, care aduce gave prejudicii Romaniei si imaginii ei, Iohannis lipseste. Il vom vedea la 1 Decembrie, dupa care ne va trimite poze de la munte cu sepepisti deghizati in turisti. E greu de descifrat codul atitudinii lui, dar nu pot sa nu ma intreb: de ce-o mai participa la tot ceremonialul Zilei Nationale? Ce sarbatoreste? Patru zile de cand SUA ne-au transmis, ultimativ, sa ne bagam mintile in cap si sa executam ordinele lor? Nu mai are importanta ca, in realitate, modificarile la legile Justitiei sunt facute in conformitate cu prevederile Comisiei de la Venetia si aduse in armonie cu hotararile Curtii Constitutionale. Lui Iohannis nu-i plac. Si nici Codrutei Kovesi. Nici opozitiei. Si nici americanilor. Ma intreb, perplex, cum de s-o fi brodit asemenea coincidenta? Si ma mai intreb, banuitor, de ce Romania a trebuit sa fie pusa capra exact inainte de Ziua Nationala? Ca si Ceausescu omorat in ziua de Craciun?