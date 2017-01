Romania, printre tarile cel mai putin amenintate de terorism

S-au dus zilele in care conditiile de siguranta in Europa erau depline. In prezent, spectrul terorismului pandeste la orice pas pe Batranul Continent. Un raport recent realizat de serviciile de securitate indica faptul ca ​​Franta, Belgia, Germania, Marea Britanie, Turcia si Rusia sunt statele cu cel mai inalt nivel al amenintarii terorismului, al doilea nivel cuprinzand ​​Austria, Azerbaidjan, Bosnia, Cipru, Danemarca, Grecia, Italia, Kazahstan, Macedonia, Olanda, Spania, Suedia si Ucraina. Raportul include patru trepte de pericol, Romania fiind prezenta in nivelul 3 de alerta, alaturi de ​​Albania, Andorra, Belarus, Bulgaria, Croatia, Finlanda, Georgia, Irlanda, Luxemburg, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Portugalia, Serbia si Slovacia. Asta inseamna ca, in aceste tari, nu exista nicio amenintare credibila, totusi se recomanda precautie si o familiarizare aprofundata cu situatia actuala de securitate. In fine, ​​Armenia, Cehia, Estonia, Ungaria, Islanda, Lituania, Letonia, Liechtenstein, Malta, Moldova, Polonia, San Marino, Slovenia si Elvetia sunt tarile cele mai putin vizate de atacatori.