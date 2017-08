Romania lui Tudose si Romania noastra

In alte vremuri, nu chiar vechi, veneau niste unii seara pe la televizor si-ti aratau cu betigasul cat de bine o duci. In 20 de ani au venit si din aia care ziceau de bine, si din aialalti, care tot de bine ziceau, dar care, in final, se contraziceau si cu primii, si intre ei. Toate erau in crestere, de la nivelul de trai si pana la prostie, dar numai nivelul de trai se arata. Crestea si numarul parvenitilor, si al impostorilor, dar Institutul National de Statistica (INS) tragea o concluzie sincera: hai ca se poate!

Sigur ca INS nu are grile pentru calculul nesimtirii, al promisiunilor neonorate sau al banilor furati, care si-au gasit culcus in alte tari. El doar ii trimite premierului Tudose rezultatul ultimelor analize din care rezulta daca Romania e beteaga sau nu. Daca mai stranuta sau poate iesi din casa fara fular la gura.

Pierzi, dar castigi!

De principiu, rau n-ar fi. Asa zice si Mihai Tudose. Ba chiar e bine, s-o tinem tot asa. A crescut PIB cu 5,8 la suta. Ba mai avem si o crestere economica de 5,9 la suta in trimestrul al doilea al acestui an. Mai mare ca in celalalt trimestru. Deja sunt emotionat. Chiar e frumos, cum sa nu te bucuri? Ia uite, a crescut si productia industriala, si increderea in economie. Asta, ultima, a sarit la 105,1 puncte, fata de 103,2. N-ati inteles? Cum asa? Pai si Eurostat zice ca suntem buni, ca suntem pe primul loc in UE la crestere economica. Doar asa, Suedia ni se asaza in fata cu o zecimala, din cand in cand, dar tot buni ramanem, nu o luam in seama. Cum cine este Eurostat, asta-i intrebare? Tot niste oameni care lucreaza cu cifre, ca si cei de la INS. Iar cifrele, se stie, nu au sentimente, nu au trairi, nu suspina si nici nu plang. Sunt doar niste semne folosite la calculat pierderile, eficienta sau profitul. Sunt aceleasi semne care iti arata ca, pierzand la pensie, de fapt castigi. Si terminati cu intrebarile astea!

Tara in procente

Nu am niciun motiv sa nu cred ca o ducem bine. S-au marit salariile si asta i-a ajutat pe stapanii supermarketurilor sa-ti creasca preturile in nas cu atat la suta. Cu cat la suta apreciaza ei ca e bine tot pentru ei. Ma iau de lucruri mici, desigur, mai mult de nervi ca Romania lui Tudose este incompleta. Tara mai inseamna si suta la suta saracie. Suntem suta la suta pe primul loc la crestere economica, si tot suta la suta saracii Europei. Avem atat la suta copii care se culca flamanzi, un pic la suta asistenta medicala de calitate si mult la suta promisiuni. Am umplut rafturile cu bine la suta rodii si maracuya, dar ne repezim tot la cartofi. Suta la suta. Mai avem si putin la suta justitie corecta, pe care o compensam cu mult la suta abuzuri. Impostura parlamentara zdravan la suta, banci netaxate si manelisti neimpozitati revoltator la suta, un pic virgula ceva la suta oameni multumiti. Bani fugiti din tara incredibil la suta, recuperati nici macar un strop la suta. Un pic la suta drumuri, peste suta la suta vrajeli cu autostrazi. Tradari si scandaluri mult la suta, partide cu parveniti suta la suta. Putin la suta cultura, si mai putin la suta bun-simt, minciuna exagerat la suta, virgula la suta invatamant si peste mult la suta lehamite. Oricum, e bine suta la suta. Uitati-va in farfurii si o sa vedeti procentele plutind in supa.