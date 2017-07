Romania, locul 2 in topul lenesilor Europei

Romania s-a situat in 2016 pe locul doi la indicatorul national de inactivitate calculat in Uniunea Europeana, dupa Italia si alaturi de Croatia, dar pe o cu totul alta structura pe sexe, potrivit unei analize publicate de Eurostat.

Anul trecut, 89 de milioane de oameni cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani au fost inactivi in Uniunea Europeana. Altfel spus, 27,1% din populatia europeana in varsta de munca s-a situat in afara pietei muncii, nefiind nici angajata, nici inscrisa la oficiile de forta de munca. Persoanele in cauza au fost in proportie de 35% incluse intr-un proces de invatamant sau de pregatire profesionala, 16% erau deja pensionari cu varsta sub 65 de ani, tot 16% sufereau de diverse boli sau dizabilitati, iar 10% aveau grija de copii sau de adulti care nu se puteau descurca singuri. Femeile constituiau marea majoritate a acestui grup de cetateni (aproximativ trei din cinci persoane pe media europeana), iar prepoderenta lor s-a regasit in toate statele membre. Studiul a mai relevat ca 78% din cei aflati in situatiile descrise mai sus au declarat ca nu doresc sa lucreze. De retinut rolul foarte clar evidentiat de nivelul de educatie in asumarea posturii de persoana inactiva. Aproape jumatate (47%) dintre cei cu nivel scazut de educatie (cel mult nivel secundar parcurs) cu varsta intre 15 si 64 de ani erau persoane inactive in 2016, comparativ cu doar 24% dintre cei cu nivel mediu de educatie si doar 12% din cei cu nivel de educatie ridicat (facultate etc.)