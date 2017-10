Romania, gata sa ajunga cea mai slaba veriga a UE

Privit din exterior, PSD pare cel mai solid partid pe care il avem, un monolit plin de specialisti in toate domeniile si de politicieni de calibru greu. Ajuns la guvernare, PSD a dat dovada ca este fix pe dos. In plus, Bloomberg atrage atentia asupra balbaielilor politice, de tipul aburelii Codului Fiscal si a split-TVA, care se rasfrang in economicul unei tari care nu-si poate permite jonglerii de niciun fel.

Astfel, Bloomberg atrage atentia asupra confuziei provocate de modificarile Codului Fiscal asupra instabilitatii politice si a coruptiei, lucruri ce ar putea face din Romania veriga slaba a Europei de Est..

Taxe si impozite: nu se mai intelege nimic

Indecizia asupra lumii taxelor i-a bagat pe contabili in ceata totala. Si nici firmele de specialitate cele mai solide nu mai fac fata. “Guvernul a provocat haos in acest an, anuntand unele masuri pentru ca, doua saptamani mai tarziu, sa le retraga si ulterior sa anunte alte masuri. Cum pot lucra companiile in aceasta incertitudine?”, se intreaba sefa unui birou privat de contabilitate din Capitala. Ea a mai tinut sa mentioneze ca nu a vazut atata confuzie de cand si-a infiintat firma de contabilitate, in urma cu 10 ani.

Actiuni nesustenabile

La mai putin de un an dupa ce PSD, partidul-bloc, a castigat alegerile, suntem deja la al doilea prim-ministru, dupa ce in timpul primului, ne-am confruntat cu cele mai mari manifestatii de strada de la caderea comunismului. In acest timp, economia romaneasca trece printr-o perioada de explozie. Cu un avans de 6,1% in trimestrul aprilie-iunie 2017, Romania a avut a doua mare crestere economica din UE, dupa Malta. In plus, rata somajului este a doua cea mai scazuta din Europa Unita, dupa cea din Ungaria. Acestea sunt sustinute insa de “umflarea” de salarii si reducerile de impozite care amplifica deficitul bugetar. BNR a avertizat deja ca acest lucru este nesustenabil.

Concluzie

Acest cadru face ca, per total, companiile straine sa investeasca din ce in ce mai putin, din precautie. Obligatiunile si moneda nationale sunt in urma celor din statele vecine astfel ca economia ar putea sa aiba de suferit. Astfel, dint-o economie care duduie, aceste efecte, aparent insesizabile la moment, pot angrena Romania intr-un carusel cu prabusire garantata, aducand tara in punctul de a deveni cea mai slaba veriga din Europa Centrala si de Est. Si nu stim in ce vor consta interventiile organismelor UE. Bref, ne jucam cu focul!