Romania e, timp de trei zile, in doliu

Joi este prima din cele trei zile de doliu national decretate de Guvern dupa moartea Regelui Mihai.

Conform legii, incepand cu 14 decembrie si pana pe 16 decembrie, institutiile si autoritatile publice – atat cele centrale, cat si cele locale – trebuie sa arboreze drapelul in berna.

Totodata, atat posturile de televiziune, cat si cele de radio, precum si institutiile de cultura au obligatia de a-si adapta programul.

Cele trei zile de doliu national au fost decretate in semn de omagiu pentru fostul suveran al Romaniei. Regele Mihai a murit saptamana trecuta in Elvetia. Deunazi, sicriul cu trupul sau a fost adus in tara, cu o aeronava militara. Apoi, cortegiul funerar s-a indreptat catre Sinaia, la Peles, unde a fost depus timp de cateva ore in Holul de Onoare. In tot acel interval, pe la capataiul regelui au trecut seful statului, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul, ministrii, dar si alte oficialitati din cadrul statului roman si din Republica Moldova. Miercuri seara, in jurul orei 20.30, sicriul Regelui Mihai a fost adus la Palatul Regal, unde va ramane pana sambata, in ziua inmormantarii. Pana vineri seara, la orele 22, romanii care vor sa mearga sa se reculeaga la catafalcul Regelui Mihai pot merge la Palatul Regal.

sursa foto: facebook.com/FamiliaRegala