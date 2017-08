Romania, campioana la sclavie moderna

Riscul de sclavie moderna a crescut in aproximativ trei sferturi din cele 28 de tari UE, in cursul ultimului an, informeaza un raport al companiei britanice de consultanta asupra riscurilor, Verisk Mapleroft.

Potrivit celei de-a doua editii a Indicelui Sclaviei Moderne (MSI) cele cinci tari din UE care prezinta cel mai mare risc sunt: Romania, Italia, Grecia, Cipru si Bulgaria, puncte cheie de intrare pentru imigranti-categorie sociala vulnerabila la exploatare. Raportul, care evalueaza 198 de tari potrivit puterii legilor, eficacitatea aplicarii lor dar si gravitatea incalcarii acestora, arata scaderi ale cifrelor de evaluare pentru 20 de tari UE. Situatia slaviei moderne in Romania este apreciata ca fiind cea mai deteriorata dintre toate tarile la nivel mondial, tara noastra pierzand 56 de locuri in acest sumbru clasament si aflandu-se pe locul 66, cu cel mai mare risc. Romania si Italia (clasata pe locul 133 in MSI) au inregistrat cele mai grave violari ale drepturilor omului declarate in UE, cum ar fi forme severe de munca fortata si trafic de persoane. Verisk Maplecroft arata ca prezenta imigrantilor vulnerabili in tarile unde ajung prima data contribuie decisiv la cresterea sclaviei moderne in mai multe sectoare cum ar fi agricultura, constructiile si serviciile. Verisk atrage de altfel atentia ca in Italia riscul sclaviei moderne va creste anul urmator, in special in sectorul agricol, unde deja au fost raportate numeroase cazuri de exploatare de fiinte umane, inclusiv cetateni romani. Organizatia Internationala pentru Migratie estimeaza ca peste 100.000 de imigranti au intrat in Europa pe mare in acest an. 85% din acestia au debarcat in Italia, iar sosirile in Grecia au scazut dramatic de la semnarea Acordului UE-Turcia privind refugiatii in 2016.