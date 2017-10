Romania, campioana la facut bisnita cu ciocarlii

Peste o jumatate de milion de ciocarlii sunt ucise anual in Romania de vanatori veniti din Europa. La aceasta cifra se mai adauga inca 300 de mii de pasari impuscate de braconieri. Toate ajung in restaurante din Italia, unde sunt gatite si vandute ca delicatese.

„Noi, romanii, o ascultam, noi nu o impuscam, noi nu o mancam!”, spune Ovidiu Bufnila, reprezentant de comunicare la Societatea Ornitologica Romana. Ciocarlia are ghinion, insa, cu italienii care se dau in vant sa o vada in farfurie. Dintre toate tarile europene, doar Malta, Franta, Italia, Spania, Portugalia si Cipru mai permit vanarea ei. La noi, este lasata in bataia pustilor din interes. In afara pasarilor vanate legal, italienii braconeaza aproape aceeasi cantitate. Cam 600.000 de ciocarlii sunt ucise anual la noi. Zilele trecute, vamesii din peninsula au gasit 1.100 de ciocarlii in bagajele unor vanatori care se intorceau din Romania. Alte sute au fost descoperite de politistii de frontiera din Ungaria. Primitivismul nostru in domeniu ne-a facut celebri: Romania este singura tara europeana care avizeaza exportul ciocarliilor impuscate. „Noi nu am facut altceva decat bisnita cu pasari! Atat! Le-am permis sa vina si sa taie in carne vie!”, spune Ovidiu Bufnila. Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania recunoaste braconarea ciocarliei si anunta ca anual suspenda peste o mie de permise de vanatoare din cauza braconajului dovedit. Ceea ce nu ajunge cand vorbim despre acest masacru ignorat cu buna-stiinta de autoritati, care se bucura de cei cativa firfirei rezultati din TVA si din impozitul pe profitul realizat din aceste activitati.