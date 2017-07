Romania, campioana la deficitul PIB

In Romania deficitul guvernamental a inregistrat cea mai mare crestere din randul statelor membre, 1,3 puncte procentuale, de la un deficit de 1,8% din PIB in trimestrul patru 2016, pana la un deficit de 3,2% din PIB in primul trimestru al acestui an.

In Uniunea Europeana si in zona euro, deficitul guvernamental a scazut cu 0,2 puncte procentuale in primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut Deficitul guvernamental al Romaniei a fost in primul trimestru al acestui an de trei ori mai mare decat cel din UE (1% din PIB), iar in randul statelor membre UE doar Franta a avut in primele trei luni ale acestui an un deficit guvernamental mai mare decat cel al Romaniei (3,3% din PIB). In schimb, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2016 si primul trimestru al acestui an, datoria guvernamentala a crescut atat in UE, cu 0,5 puncte procentuale, cat si in zona euro, cu 0,3 puncte procentuale, dar a scazut cu 0,4 puncte procentuale in Romania, de la 37,6% din PIB pana la 37,1% din PIB. Romania se numara de altfel printre statele membre UE cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale, fiind devansata doar de Estonia (9,2% din PIB), Luxemburg (23% din PIB), Bulgaria (28,6% din PIB) si Danemarca (36,7%). Conform datelor Eurostat, datoria guvernamentala a Romaniei este mult sub media din UE de 84,1% din PIB si din zona euro de 89,5%. Cele mai recente estimari ale Fondului Monetar International arata ca deficitul bugetar al Romaniei va ajunge la 3,7% din PIB in 2017 ca urmare a noii Legi a salarizarii, majorarilor de pensii si reducerilor de taxe. Mai mult, exista riscul ca in conformitate cu politicile, deficitul sa se deterioreze pana la 3,9% din PIB in 2018. Pentru a evita ca majorarea deficitelor sa puna in pericol stabilitatea fiscala, FMI recomanda consolidare pe termen mediu, sprijinita de reforme care sa creasca eficienta sectorului public.