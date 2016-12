Romania, campioana in UE la diferentele mari dintre venituri

Raportul de inegalitate dintre bogati si saraci din Romania este cel mai mare din UE, anunta Institutului National de Statistica. Astfel, cei mai bogati 20% dintre cetatenii Romaniei au realizat venituri de 7,2 ori mai mari decat cei mai saraci 20%, in 2014.

Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) la rata saraciei relative in anul 2014, pozitia tarii fiind caracteristica unui stat cu probleme relativ mari in asigurarea unui nivel de trai ridicat pentru toti cetatenii sai, arata INS. ”In acelasi an, 2014, cei mai bogati 20% dintre cetatenii Uniunii Europene au realizat venituri doar de 5 ori mai mari decat cei mai saraci 20%. Cele mai mici diferente intre veniturile persoanelor bogate si cele sarace s-au inregistrat in Cehia (3,5), Finlanda (3,6), Slovenia (3,7), Belgia si Olanda (3,8 fiecare), Slovacia si Suedia (3,9 fiecare), iar cele mai mari in Romania (7,2), Bulgaria si Spania (6,8 fiecare), Estonia, Grecia si Letonia (6,5 fiecare). Statele care au valori reduse ale indicelui inegalitatii veniturilor prezinta si rate de saracie mult mai mici mediei europene”, se scrie in studiul INS. ”Din punct de vedere al ratei saraciei relative, Romania (cu 25,1%) se plasa in anul 2014 in grupul statelor relativ sarace, cu valori peste media Uniunii Europene, cum ar fi: Spania (22,2%), Grecia (22,1%), Bulgaria si Estonia (21,8%), Letonia (21,2%), Portugalia (19,5%), Croatia si Italia (19,4%), Lituania (19,1%). Rate de saracie mult mai mici se inregistreaza in unele state precum Cehia (9,7%), Olanda (11,6%), Danemarca (12,1%), Slovacia (12,6%), Finlanda (12,8%) si Franta (13,3%)”, mai informeaza INS.