Romania, campioana hartogariei pentru obtinerea codului de TVA

Criteriile procedurii de inregistrare in scopuri de TVA sunt cele mai anevoioase in tara noastra, comparativ cu alte 12 state membre ale Uniunii Europene, arata un studiu al companiei de consultanta financiara Deloitte.

Chiar daca a fost eliminat formularul-cosmar 088, in Romania se solicita cele mai multe documente. In toate statele care au raspuns chestionarului, procedura este considerata simpla sau directa, cu exceptia Romaniei si a Cehiei. Cele mai simple proceduri de parcurs sunt in Olanda Austria si Italia, iar procedura interviului cu Fiscul, dupa depunerea cererii de inregistrare, exista doar in trei state – Romania, Cehia si Slovacia. In celelalte 10 state, autoritatile fiscale pot face controale inopinate la sediul societatii care a solicitat inregistrarea, dar numai in masura in care nu pot contacta reprezentatii acesteia sau au dovezi ca societatea nu exista. In 9 state, autoritatile fiscale pot solicita aditional documente fata de cele prevazute, dar nu exista o lista similara cu cea din Romania, solicitarile fiind punctuale, de regula in functie de profilul sau activitatea societatii. In 4 din 13 state (Estonia, Bulgaria, Italia si Croatia), autoritatile fiscale nu solicita alte documente in afara de cele prevazute de legislatie. In Olanda, procedura se desfasoara in paralel cu inregistrarea la Registrul Comertului, care transmite electronic documentele catre autoritatile fiscal. Asadar, contribuabilii nu trebuie sa efectueze un alt demers pentru obtinerea codului de TVA.

“088” a murit, calvarul continua!

„Toate statele aplica un filtru pentru acordarea codului de TVA. (…). Totusi, Romania se remarca printr-o birocratie mai mare, probabil si pentru ca abordarea s-a schimbat drastic in 2015, cand s-a trecut de la o formalitate (o bifa in formularul de inregistrare fiscala) la o procedura foarte complicata (formularul 088). Dupa cum stim, de la sfarsitul lui 2015 si pana la jumatatea lui 2016, procedura a generat un blocaj care a afectat multe societati. Desi a fost ameliorata anul trecut, iar de la inceputul lui 2017 s-a renuntat la celebrul formular 088, problema de fond nu s-a schimbat decisiv. In practica, multe societati se confrunta in continuare cu birocratia care reprezinta o bariera pentru initierea si derularea afacerilor”, a spus Vlad Boeriu, partener Deloitte.