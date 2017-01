Romania are cel mai mare studio de videochat din lume

Dupa ce anterior a detinut si recordul pentru cel mai mare videochat din Europa, acum Romania detine si cel mai mare studiou din lume cu o suprafata de 1.500 de metri patrati.

Acesta a fost deschis in septembrie 2016 dupa o investitie de 300.000 de euro si se afla in buricul Capitalei. Acesta se numeste Studioul 20 Unirii si detine nu mai putin de 35 de camere de videochat, la care se adauga camere de relaxare, o cafenea, basca o camera de masaj cu jacuzzi.

Bineinteles, cele 35 de camere au fiecare in parte o tema de decor diferita. Culmea, daca am face un top al studiourilor de chat, pe locul doi s-ar afla tot un studiou detinut tot de aceeasi firma, dar deschis la Piata Victoriei in februarie 2015. Acesta este mai modest, cu o suprafata de 700 de metri patrati, 27 de camere si aproximativ 100 de modele si angajati in echipa de suport. Din cate am inteles, succesul inregistrat de franciza i-a permis extinderea de noi sedii printre care unul in Los Angeles, California, dar si la Cluj-Napoca si la Timisoara. In 2016, firma vine si cu o premiera in domeniu, fiind lansat primul videochat dedicat modelelor masculine numit Studio 20 Men.