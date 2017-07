Roman ranit usor in accidentul de tren din Barcelona, anunta MAE

Cele mai recente informatii venite din directia Ministerului de Externe indica faptul ca printre persoanele ranite in accidentul de tren din Barcelona este si un roman.

“Acesta se afla internat intr-o unitate spitaliceasca din Barcelona, prezentand rani usoare”, transmit oficialii MAE intr-un comunicat, din care mai aflam ca reprezentantii Oficiului Consular din orasul spaniol in care s-a produs accidentul feroviar au luat legatura deja cu spitalul respectiv, pentru a afla informatii supimentare despre starea acestuia.

E important de avut in vedere faptul ca s-a pus la dispozitia romanilor care ar putea fi afectati de situatia aparuta in urma accidentului feroviar mai multe numere de telefon -“ale Consulatului General al Romaniei la Barcelona – (0034) 934181535, (0034) 934344223 sau (0034) 934340220, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau pe numarul de urgenta al oficiului consular: (0034) 661547853”.

Pana la aceasta ora se stie ca ar fi cel putin 48 de raniti in urma incidentului produs in jurul orei 7, ora locala, in gara din Barcelona. Nu se cunosc deocamdata cauzele producerii accidentului.

sursa foto: captura youtube