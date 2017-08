Român mort în Canalul Mânecii

Doua vase s-au ciocnit in noaptea de sambata spre duminica in apele Canalului Manecii, la aproximativ 4,8 kilometri in largul coastelor, iar una dintre ambarcatiuni s-a scufundat. O operatiune de cautare a doi membri romani ai echipajului uneia dintre ele, era in curs, ieri.

Patru persoane au ramas in apa, iar un barbat a reusit sa pluteasca pana cand a fost salvat, in urma unei operatiuni dramtice, de catre un pescar, duminica, dimineata la ora locala 5.50 (7.50, ora Romaniei). Alt barbat a fost gasit mort de catre servicile de urgenta, imediat inainte de ora locala 8.15 (10.15, ora Romaniei). Alti doi erau cautati. Politia a anuntat ca aceasta ambarcatiune de mici dimesiuni a plecat de la Brighton imediat dupa miezul noptii. Ea s-ar fi ciocnit cu alta ambarcatiune, duminica dimineata. Supravietuitorul, in varsta de 45 de ani, originar de la Londra, a fost gasit agatat de o geamandura, de catre un pescar comercial, la aproximativ 3,2 kilometri vest de Portul Shoreham, imediat dupa zori.Corpul celuilalt barbat a fost recuperat din mare si adus la tarm cu un elicopter al Pazei de Coasta, catre ora locala 8.15 (10.15, ora Romaniei). In prezent, serviciile de urgenta ii cauta pe ceilalti doi marinari, care ar fi originari din Romania, potrivit Daily Mail. O ancheta a fost deschisa in cooperare cu Directia pentru anchete privind accidente pe mare (MAIB) cu scopul stabilirii circumstantelor in care barbatii au ajuns in apa”, a declarat un purtator de cuvant al Politiei din Sussex.