Roman Abramovici divorteaza a treia oara

Miliardarul rus Roman Abramovici (50 de ani) , proprietar al clubului britanic Chelsea, si sotia sa, Daria Jukova (36 de ani) , au anuntat ieri divortul, dupa zece ani de convietuire.

Cuplul, care are doi copii, a declarat ca, ”in ciuda deciziei dificile de a se desparti) va continua sa ramana in ”relatii de prietenie, ca apropiati, parinti si parteneri de proiecte pe care le realizam impreuna”, au informat intr-un comunicat Abramovici si Jukova. Acelasi comunicat informeaza ca Roman si Daria vor continua sa colaboreze pentru sustinerea muzeului de arta contemporana ”Garaj” din Moscova si centrului cultural New Holland Island din Sankt Petersburg. Abramovici si Jukova au doi copii, Aaron (nascut in 2009) si Leia (nascuta in 2013). In acest stadiu, nu sunt inca cunoscute detaliile divortului. Abramovici si Jukova s-au casatorit in 2008 dar nu au anuntat aceasta public. Cuplul poseda domenii in Londra, Moscova, Colorado, Caraibe si in sudul Frantei iar Roman detine si cele mai mari iahturi din lume, printre care si superiahtul Eclipse.

Daria Jukova este cea de-a treia sotie a lui Abramovici, care l-a cunoscut pe Roman in 2005, cand acesta era casatorit cu Irina Malandina. Divortul de Maladina l-a costat pe Abramovici 300 de milioane de dolari. Inaintea relatiei cu Daria Jukova, Abramovici a mai avut doua casatorii din care au rezultat cinci copii: Arkadi, Sofia, Ilya, Anna, Arina. Roman a fost casatorit cu Olga Iurevna (1987-1990), apoi cu Irina Malandina (1991-2007) si, in fine, cu Daria (Dasha) Jukova. Tatal Dariei, Alexandr Radkin Jukov, a facut avere din petrol iar mama sa era specialista in biologie moleculara.

Succesul? Nu te certa cu Putin

In topul Forbes al miliardarilor lumii, Roman Abramovici se afla pe pozitia 139, cu o avere estimata la 9,1 miliarde de dolari. Dupa colapsul fostei URSS, Abramovici a facut avere din proprietati, otelarie si minerit. In 2000, Vladimir Putin i-a convocat pe oligarhii rusi si i-a avertizat sa ramana in afara politicii in caz contrar ”isi va arunca ochii” pe privatizarile care i-au facut multimilionari. Doi dintre ei, Mihail Hodorkovski si Boris Berezovski, n-au inteles mesajul: primul a nimerit intr-o inchisoare siberiana iar cel de-al doilea a plecat in exil la Londra, unde a fost gasit mort in propria locuinta. Abramovici, care a inteles, a fost ales sase luni mai tarziu guvernatorul provinciei Ciukotka. In 2003-2004, Abramovici isi vinde partile din Russian Aluminium (Rusal) miliardarului Oleg Deripaska iar in 2005, partile din Sibneft gigantului gazier Gazprom, la acea data condus de Dmitri Medvedev.