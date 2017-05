Rolls-Royce pentru drifting

Numele acestei masini te duce cu gandul la confort , lux si exclusivitate. In cazul acestui model unicat, lucrurile stau exact pe dos.

Este vorba de singurul Rolls-Royce modificat special pentru drift. Un model Silver Shadow II, cu statut de unicat. Masina este, de fapt, ”rezultatul” emisiunii tv ”Supercar Magabuild” difuzata pe National Geographic. A fost conceputa in Marea Britanie de o echipa Kahn Desing , in cadrul acestei emisiuni. Evident , nu mai are aproape nimic in comun cu modelul de serie insa o buna parte din interior s-a pastrat. Plasa de bord este acoperita cu piele rosie, in contrast cu tabloul de bord din aluminiu. Masina a fost vopsita in negru mat si are suspensie pneumatica, cu care se poate varia garda la sol. Afisand 58.000 de mile (93.300 kilometri) acest Rolls-Royce Silver Shadow a fost scos la vanzare pentru 118.000 de euro.

Cand va fi comercializat primul SUV Tesla

Ocupat cu lansarea noii berline (Tesla Model 3) la un pret zis accesibil, patronul firmei californiene, Elon Musk, nu se va opri aici pentru ca un pick-up si un camion electric sunt in program. Intre timp, Musk a anuntat data comercializarii noului SUV Tesla, Model Y. Adica cel mai devreme la sfarsitul lui 2019 sau in 2020. El a precizat ca se lucreaza pentru ca Model Y sa aiba o platforma mai simpla, deci mai ieftina. Actualele modele, S si X impart aceeasi platforma, care imbarca 3 kilometri de cablaj, pentru Model Y fiind preconizati maximum 150 de metri de ”fire”.