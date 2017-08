Rolls Royce dezvaluie noul Phantom

Constructorul britanic a transmis fotografiile oficiale ale celei de-a 8-a generatie a limuzinei Phantom, la care opulenta si discretia se afla intr-un uimitor echilibru.

Designul a evoluat destul de putin in raport cu generatia predecenda, insa este mai dinamic si-i confera un caracter mai marcant noului Phantom.

Chiar daca sub capota se afla un motor puternic, RR afirma ca ameliorarea insonorizarii a fost un obiectiv major pentru noul model, care este mai silentios cu 10% fata de cel precedent. In alti termeni, aceasta se traduce astfel: in habitaclu nu se aude chiar nimic. Tot la capitolul interior, in general ambianta nu a evoluat la noul Phantom. Si nici nu era necesar, tinand seama ca mai bine (deocamdata) nu se poate. Noi detalii: o plansa de bord botezata ”the Gallery” al carei nivel de personalizare este impins la extrem, si instrumente digitale. Construit pe o platforma denumita ”Architecture of Luxury”, Phantom are 5,77 metri lungime (5,99 in versiune extinsa).

Motorizarea este un V12 de 6 litri ce dezvolta 571 CP gratie a doua turbocompresoare.