Rogozin: “Romania, marioneta SUA”

”Asteptati un raspuns, nemernicilor”, a fost marlania (cum altfel?) lansata de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, dupa incidentul de vineri, cand Romania i-a refuzat spatiul aerian inaltimii sale, rusul. Vizat de sanctiuni occidentele, Rogozin insista, dovedind ca nu are logica nici la sol: interdictia a fost o ”provocare” orchestrata de mai multe parti. Rogozin a mai afirmat si ca avionul ministrului roman de Externe, Teodor Melescanu, a evitat o escala la Moscova.

Inchiderea spatiului aerian romanesc pentru zborul comercial Moscova-Chisinau a fost planificata, planul a fost bine elaborat, a estimat Rogozin intr-un interviu acordat Rossiya 24. ”A fost o provocare evidenta, dificil de prezis tinand cont de popularitatea acestei rute aereiene. Au recurs la aceasta provocare nu numai impotriva mea, ci si a moldovenilor care se aflau in avion”. Potrivit lui Rogozin, mai multe parti se afla la originea ”acestei mari provocari si escalade a tensiunilor”. Pe de-o parte, un grup mafiot care se afla in spatele guvernului Republicii Moldova ( cu referire la Vlad Plahotniuc) , ”care intelege ca are probleme cu legea si care-l face astfel sa se puna de partea Occidentului. Pe de alta parte se afla Romania care ”a devenit evident o marioneta a Statelor Unite”, denuntand si sistemele antiracheta amplasate la Deveselu. Dupa incidentul de vineri, Rogozin a amenintat ca Moscova ”ii va identifica” pe responsabilii inchiderii spatiului aerian romanesc si va riposta prin ”sanctiuni personalizate”. Cand Dmitri Rogozin vorbeste de ”provocari” si nu mai doarme de grija pasagerilor din avionul in care se afla, vorbeste, se vede treaba, doar sa provoace tensiuni cu un stat NATO, in speta Romania.

Vicepremierul rus stia cum nu se poate mai bine ca se afla pe lista sanctiunilor europene si americane emise dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, sanctiuni valabile, ghinion, si vineri, cand domnia sa a luat calea aerului pentru a se vedea cu Igor Dodon. Romania a aplicat aceste sanctiuni iar Rusia stia foarte bine ca le va aplica. Mai ales ca Rogozin a mai avut, anterior, doua tentative de a i se rupe de interdictiile occidentale, tot par avion. Intre timp, presedintele Republicii Moldova a informat, ieri, ca-l va intalni pe Rogozin taman la Teheran, in Iran, in 5 august, cu ocazia instalarii in functie a presedintelui iranian Hassan Rohani.

Deputatii rusi cer restrictii pentru avioanele romanesti

Dupa ce Rogozin s-a invartit pe cerul UE , deputul rus Oleg Nilov a propus in Duma de Stat ca spatiul aerian al Rusiei sa fie inchis pentru aeronavele romanesti pana cand Bucurestiul va veni cu explicatii privind incidentul de vineri, noteaza Sputnik, care citeaza TV Zvezda. Un alt deputat al Dumei de Stat a Rusiei, reprezentant al Partidului Patria, Aleksei Juravlev, este, de parere ca Rusia ar trebui sa recurga la contramasuri.

Reprezentantii Ministerului de Externe al Rusiei a calificat incidentul drept “un gest antirusesc grosolan, la limita huliganismului international”. Pe de alta parte, Dmitri Rogozin a afirmat ca avionul ministrului roman de Externe, Teodor Melescanu, a evitat o escala in Rusia, fara a oferi alte amanunte. ”Avionul ministrului urma sa faca escala in Moscova, dar a ales o alta ruta”, a spus vicepremierul rus, fara a oferi alte detalii. Vineri , ziua in care lui Rogozin i s-a interzis sa survoleze Romania, Melescanu se afla in Kazahstan, unde s-a intalnit cu omologua sau Kairat Abdrakhmanov.

MAE, politica strutului

Nici dupa ce l-a intors pe rus din drum, nici dupa evocarea presupusei escale evitate de Melescanu, ministerul roman de Externe, al carui site se poate altfel numi si ”nici o zi fara Melescanu”, nu a explicat cu subiect si predicat despre ce e vorba. De ce nu se ofera detalii? Romania e tara NATO, are parteneriat strategic cu SUA, este tara UE si tocmai a aplicat sanctiunile luate de Occident impotriva Rusiei. Sanctiuni care nu au fost scrise la Bucuresti dar pe care Romania trebuie sa le respecte. Doi la mana, nici un cuvant despre raspunsul MAE dupa valul de amenintari si de insulte venit de la Moscova. Si, ca sa vezi, nici un semn de la NATO, UE sau de la ”partenerul strategic” american. Deocamdata, Rusia, care urmeaza sa primeasca un alt val de sanctiuni occidentale, a reusit sa creeze inca o tensiune cu o tara NATO, recte Romania. O Romanie care, dupa 1989, nu a mai avut nici un contact cu Rusia. De parca, odata popositi in barca euroatlantica, ni s-a luat ditamai Kremlinul de pe inima iar de relatiile bilaterale, de strategia, fie ea si zburand jos, cu un vecin ca Putin, se vor ocupa, ca un facut, ca prin farmec, partenerii occidentali ai Bucurestilor. Parteneri occidentali (si chiar neoccidentali) cu care Rusia are relatii economice, dialog, relatii bilaterale va sa zica. Cu Romania, bezna. In care diplomatia de la Bucuresti tot orbecaie nestiind in care luntre sa-si aseze fundul. O incremenire ruginita in proiect, desi nu dam semne ca am avea vreunul.

Cum lupta omul lui Putin cu sanctiunile SUA

Lupta asa: Pentru moment, Rusia nu va inceta livrarea motoarelor de racheta catre Statele Unite, a declarat acelasi Dmitri Rogozin, vicepremier insarcinat cu Apararea si Industria spatiala. Este vorba de motoare de racheta de tipul RD-180. Asta pentru ca ”spatiul cosmic este in afara politicii”, a filosofat omul de la Kremlin, dupa ce Senatul american a votat proiectul legii ce prevede noi sanctiuni anti-rusesti. Dar ulciorul nu merge mereu la apa, a avertizat Rogozin. ”Vedem punctele tari si punctele slabe ale Statelor Unite, luam in consideratie sloganul potrivit caruia spatiul este in afara politicii, dar nimic nu este etern sub Luna”, a explicat Dmitri Rogozin, subliniind ca aceasta chestiune revine in sarcina presedintelui Vladimir Putin si a Consiliului de securitate a Federatiei Ruse. In 1997, Rusia si SUA au semnat un acord cu privire la livrarea a 101 motoare de racheta RD-180 pentru un miliard de dolari. In 2014, la initiativa senatorului John McCain, Congresul a cerut sa se renunte la motoarele rusesti, incepand cu 2019. Dar fara folos, in conditiile in care partea americana a constatat ca nu este in masura sa dezvolte proprii motoare de racheta intr-un interval scurt de timp. Ulterior, consortiul United Launch Alliance a comandat holdingului Energomach 20 de motoare RD-180 suplimentare. Acestea sunt utilizate de racheta Atlas V care efectueaza lansari pentru fortele Aeriene americane si pentru misiunile stiintifice ale NASA.