Rogozin mai vrea odata dar degeaba

Dupa ce s-a invartit pe cer ca un vicepremier in galeata, urmare a interdictiei de la Bucuresti de a survola spatiul Romaniei, Dmitri Rogozin a declarat ca vrea sa reia zborul catre Republica Moldova, in septembrie, pentru a se intalni cu omologul sau moldovean Octavian Calmic. Ghinion. Ieri, omul lui Putin a fost declarat persona non grata in Republica Moldova.

Decizia a fost luata ieri de Guvernul de la Chisinau, in urma unei solicitari din partea ministrului de Externe, Andrei Galbur, dupa ce oficialul rus si-a declarat disponibilitatea de a veni in septembrie la Chisinau, informeaza presa moldoveana. ”Dupa cum ati putut observa, Dmitri Rogozin a facut o serie intreaga de declaratii si comentarii publice care poarta un caracter neprietenesc, denigrator si ofensator la adresa Republicii Moldova si a poporului sau. In particular voi invoca interviul, acordat recent de vicepremierul Rogozin postului de televiziune Rossia 24, in care acesta si-a permis sa de-a aprecieri defaimatoare la adresa Republicii Moldova si implicit in adresa tarii noastre. Vicepremierul rus a avut aprecieri ofensatoare si la adresa autoritatilor tarii noastre cu un pronuntat caracter denigrator si mincinos. Aceste evolutii nu pot fi calificate in alt mod decat o ingerinta crasa in treburile interne ale statului nostru. Astfel de declaratii nu corespund nici caracterului relatiilor bilaterale pe care Republica Moldova doreste sa le construiasca impreuna cu Federatia Rusa pe baza de respect reciproc. Avand in vedere ca declaratiile publice facute de vicepremierul rus afecteaza in mod serios imaginea si autoritatea tarii noastre atat pe plan intern cat si extern, propun de-al declara pe Dmitri Rogozin persoana indizerabila pe teritoriul tarii, cu aplicarea unor masuri restrictive sub forma de interdictie de intrare si tranzitare a teritoriului Republicii Moldova”, a declarat Galbur.

Dupa ce, saptamana trecuta, avionul lui Rogozin, nu a primit permisiunea de a tranzita spatiul aerian al Romaniei pentru a ajunge in Republica Moldova, Rogozin a declarat, citat de Tass, ca vrea sa revina la Chisinau dar ca are nevoie de ”garantii de securitate” in traversarea spatiului aerian. ”Am primit o invitatie de la domnul Calmic (…) pentru a vizita Chisinau toamna asta. Ma bucur, dar ce vrea sa spuna domnul Calmic? Este greu de spus cum va asigura securitatea delegatiei ruse si va sterge nasul patronului lor roman. Oricum, nu noi trebuie sa raspundem la aceste intrebari”, a declarat Rogozin. ”Sunt gata sa merg acolo, dar in anumite conditii. Repet, pentru a vizita Moldova nu este suficient ca avionul sa decoleze ci trebuie sa si poata ateriza”, a adaugat vicepremierul rus.