Rochia din zale e obligatorie pentru vara viitoare

Ce ar putea avea in comun Michelle Obama, Kendall Jenner si Bella Haddid? In principiu, nimic. Sunt trei femei foarte diferite ca preocupari, dar toate au mizat anul trecut pe cate o rochie din zale, evident adaptata statutului si varstei.

La ultimul dineu la Casa Alba, Michelle Obama a purtat o fabuloasa rochie de 12.000 de dolari semnata de Atelier Versace, iar la aniversarea a 21 de ani Kendall Jenner a facut furori cu o rochie care ar fi incaput lejer intr-un buzunar, evocand rochia pe care Paris Hilton a purtat-o in 2015 la aniversarea majoratului. La randul ei, Bella Haddid a facut furori in alta asemenea rochie. Frumosul manechin, la implinirea a 20 de ani, si-a facut aparitia in club intr-un outfit argintiu, din zale, total transparent. Tanara si-a acoperit totusi sanii cu niste… stelute, pentru a evita o expunere totala. De aceea, revista Vogue spune ca avem de-a face cu un trend foarte precis. Si ca argument final, prestigioasa revista americana aduce prezenta acestui material in colectiile de primavara 2017 de la Balmain si Paco Rabane. Daca prea multa stralucire te inhiba, poti opta doar pentru un top din zale. Succesul este garantat.

