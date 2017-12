Robot vanator de boschetari

Organizatia pentru protectia animalelor din San Francisco (SPCA) a recurs la un robot specializat pentru a goni persoanele fara adapost care ridicau corturi sau baraci improvizate in proximitatea instalatiilor si cladirilor ei.

Robotul, denumit K9 a intrat de o luna in serviciu in conditiile in care personalul SPCA intampina dificultati din cauza prezentei oamenilor fara adapost imprejurul cladirilor, pe trotuare. Recursul la K9 a permis diminuarea numarului boschetarilor dar si numarul furturilor prin efractie din vehiculele din zona. Robotul, dezvoltat de firma Knightscope, este ehipat cu o serie de captatori, precum laser, camere video si un captator termic, si poate alarma serviciile de securitate. Insa primaria din San Francisco a cerut celor de la SPCA sa inceteze sa mai foloseasca robotul, in lipsa unui permis de circulatie in zone publice, amenintand cu o amenda de 1000 de dolari pe zi. Anul trecut, un alt exemplar al acestui model de robot a devenit viral dupa ce s-a ”sinucis” plonjand intr-o fantana aflata intr-un centru comercial din Washington. Totusi, Knightscope a facut cunoscut ca robotul a alunecat in fantana din cauza unui planseu din caramizi instabil.