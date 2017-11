Robor-ul isi continua cresterea

O noua veste ingrijoratoare pica pe capul romanilor cu credute in lei.

Indicele Robor la trei luni a ajuns la un nou nivel record pe piata interbancara, respectiv la 2, 06%.

Este o noua crestere, in raport cu ziua precedenta, cand indicele in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei fusese cotat la 1,92%.