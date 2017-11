ROBOR, indice de breaking news

ROBOR a sarit, ieri dimineata, peste 2%, urcand cu 0,14 procente peste noapte. Astfel, ROBOR a ajuns la 2,06%, de la 1,92%. Indicele a mai avut aceasta valoare pe 7 noiembrie 2013.

De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,17%, de la 2,07%, cat a fost cotat pe 14 noiembrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a crescut la 2,21%, de la 2,12%. Totusi, pe noi ne intereseaza indicele ROBOR la trei luni, adica acela acare a ajuns la 2, 06 pentru ca in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila. Sa nu uitam ca, la inceputul acestui an, ROBOR la trei luni era cotat la 0,87%. Aceasta crestere garanteaza faptul ca, de luni, creditele in lei vor fi mai scumpe, in detrimentul romanilor cu credite. ROBOR – Romanian Interbank Offered Rate este rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic de BNR ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de zece banci selectate de Banca Nationala. Toate persoanele care au unul sau mai multe credite in derulare, sau doresc sa contracteze un nou credit cu dobanda variabila, sunt implicit expusi la fluctuatia ratei lunare in functie de evolutia dobanzilor interbancare ROBOR (pentru creditele in RON), EURIBOR (pentru creditele in euro) sau LIBOR (pentru creditele in CHF).