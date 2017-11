Robor a saltat la 1,92% !

Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a atins maximul ultimilor trei ani, crescand pana la nivelul de 1,92%, de la 1,89%, cel mai mare din 3 noiembrie 2014 pana in prezent, arata datele Bancii Nationale a Romaniei. La inceputul acestui an, indicele la trei luni era cotat la 0,87%.

Un trend de crestere al Robor, groaza tuturor romanilor cu rate in lei, care vine dupa nivelul de peste 4,6 lei/euro, care nu a mai fost atins in ultimii cinci ani. Se adauga explozia preturilor la majoritatea produselor alimentare si cutremurul noilor modificari fiscale. Totodata, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,07%, de la 2,06%, cat a fost cotat pe 13 noiembrie. Indicele Robor la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a crescut la 2,12%, de la 2,11%.