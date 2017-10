Riscurile megaproiectelor saudite

Lei in holograme pentru a-i impresiona pe turisti, roboti care vorbesc si taxiuri zburatoare. Arabia Saudita uimeste investitorii si vrea sa construiasca un viitor SF, dar specialistii sunt sceptici cu privire la viabilitatea acestor proiecte.

Recent, regatul saudit a dezvaluit o serie de planuri faraonice: un oras de divertisment la Ryad, o statiune balneara la Marea Rosie sau NEOM, gigantica zona de dezvoltare prezentata ca echivalentul regional al Silicon Valley. Aceste proiecte au fost prezentate unui numar de 3500 de lideri de afaceri pe parcursul unui forum international de investitii, supranumit ”Davos al desertului”. Insa ele ”implica riscuri imense si nu vor aduce un raspuns eficace provocarilor pietei de munca”, estimeaza centrul de reflectie Eurasia Group, vizavi de proiectul NEOM. ”Lansarea continua de megaproiecte si planuri de investitii transmite o imagine de dinamism, insa guvernul nu are capacitatea sa le duca la bun sfarsit”. Arabia Saudita, arata Eurasia Group, se confrunta cu numeroase dificultati bugetare, in special datorita caderii cursului petrolului, principala sa resursa, in cursul ultimilor trei ani.

Estimate la sute de miliarde de dolari, aceste proiecte sunt nascute din vointa printului mostenitor Mohammed din Salman, arhitectul planului de reforme economice ”Vision 2030” pentru reducerea dependentei de petrol a regatului. Cu investitii prevazute la 500 de miliarde de dolari, NEOM va reprezenta o zona economica speciala, un oras de 26.500 km2. Alt centru de analiza, Capital Economics, a subliniat intr-un recent raport ”performanta slaba” a regatului in a-si finaliza aceste proiecte faraonice, dand exemplu numeroasele intarzieri ale infiintarii centrului econonic din Jeddah (vest) care a fost dandit sa rivalizeze cu Dubai ca hub comercial. Potrivit printului bin Salman, sectorul privat va fi cel care va pune in practica cadrul reglementar al NEOM, pentru a incuraja investitiile, contrar altor proiecte care au fost guvernate de reglementarile birocratice ale tarii. Dar oamenii de afaceri par optimisti daca regatul va crea un cadru legal favorabil acestor megainvestitii. Fondul public de investitii al regatului, care are ca obiectiv sa-si dubleze investitiile la 400 de miliarde de dolari in 2020 ar trebuie sa fie principalul investitor in viitoarele proiecte. In ciuda riscurilor evocate, este prima data cand Arabia Saudita nu mai apeleaza la bogatiile subsolului si exploreaza exteriorul.