Rihanna are strada ei

La 29 de ani, Rihanna primeste o mare onoare din partea tarii ei de origine. Guvernul din Barbados, tara insulara din Antilele Mici, a anuntat ca va boteza cu numele ei o strada pe care a copilarit Rihanna.

Cantareata e probabil cel mai de succes export al tarii ei de origine. Ea a locuit in Bardados pana la 16 ani, cand a fost descoperita de un producator american si s-a mutat in Statele Unite. Detinatoare a opt premii Grammy, Rihanna a lansat si o linie de produse de machiaj. Dar, mai sunt cateva lucruri aproape nestiute despre Riri. Astfel, in timpul scolii, Rihanna a facut parte dintr-un program militar, in care a indeplinit functia de cadet. Artista a povestit ca sergentul ei era chiar Shontelle, cantareata fiind nascuta tot in Barbados. In 2007, Rihanna a devenit reprezentanta turismului din Barbados si a primit titlul de Ambasadoare a Culturii si Tineretului. La un dupa aceea, cei din Barbados au decis ca data de 22 februarie sa devina ziua dedicata Rihannei. Daca nu s-ar fi ocupat cu muzica, Rihanna ar fi ales sa studieze psihologia, insa cantareata a declarat ca nu a fost niciodata atrasa de scoala. Riri nu a terminat nici macar liceul, luand decizia de a-si abandona studiile pentru a se dedica muzicii.