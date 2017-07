Rezervistii voluntari, recrutati la oaste

Ministerul Apararii Nationale incepe, de astazi, procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari.Concret, pentru anul 2017 sunt disponibile pentru incadrare 2.200 de posturi pentru gradati si soldati rezervisti voluntari in 24 de judete si in municipiul Bucuresti, asta pentru ca “anul acesta nu avem recrutari pentru ofiteri”, spune Adrian Tutuianu, ministrul Apararii.

Romania nu mai are serviciu militar obligatoriu din 2006, iar Legea rezervistului voluntar, adoptata in 2015 si in vigoare de la 1 ianuarie 2017, incearca o completare cu un personal cu pregatire militara “corespunzatoare”. Ministrul Apararii Nationale a precizat ca „raporturile de serviciu dintre rezervistii voluntari si MApN se stabilesc pe baza de contract, primul contract este pe o perioada de patru ani, iar urmatoarele pe o perioada de maximum trei ani”. Procesul de recrutare are loc la centrele militare judetene, iar rezervistii voluntari vor fi remunerati cu solda corespunzatoare gradului si functiei detinute atunci cand sunt convocati la procesul de instruire sau misiuni interne/externe si vor primi un procent de 10% din aceste venituri atunci cand nu sunt convocati la asemenea activitati. In aceasta ultima varianta, sunt in continuare declarati in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale de sanatate si in sistemul asigurarilor de somaj.