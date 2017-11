“Revolutie fiscala” cu lacrimile lui Misa (VIDEO)

In seara zilei in care Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta prin care se aduc modificari Codului Fiscal, dand, practic, unda verde asa-nimitei “revolutii fiscale”, ministrul Finantelor a aparut la TV pentru a explica, o data in plus, masurile.

Pana aici nimic neasteptat. Elementul inedit a aparut, insa, la un moment dat pe parcursul emisiunii. Cand ministrul a parut sa se lase prada emotiilor, astept vazut nu doar din glasul oficialului guvernamental, ci si in ochii sai. Unde – dupa cum multi au remarcat – au mijit lacrimi.

“Am responsabilitatea necesara pentru a face lucrurile asa cum trebuie, pentru ca eu, ca spun eu finantist, eu ca parinte daca vreti -am trei copii, am trei fete – (…) am responsabilitatea faptelor. (…) Daca exista riscul ca salariile sa scada, spuneam acest lucru de la inceput. (…) Sunt roman, cred in Romania si iubesc aceasta tara. Este si motivul pentru care am dus mai departe toate aceste actiuni de control”, a declarat Ionut Misa, seful de la Minsiterul Finantelor, la Antena 3.



sursa foto: captura video Antena3