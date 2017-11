Revolutia fiscala rupe leul

Revolutia fiscala initiata de guvern face leul sa se prabuseasca. Euro a sarit de 4,63 lei, ieri dimineata, pe piata interbancara. Mai mult, bancile vand la ghiseu euro la 4,7 lei.

Inca de la debutul sedintei de tranzactionare, pe piata interbancara, euro trecuse pragul de 4,6 lei, urcand pina la un maxim de 4,6345 lei atins cu putin timp inainte de ora 10.00. Apoi piata s-a calmat si cotatiile au scazut treptat pana la nivelul de 4,6198 lei/euro la ora 13.00 – ora afisarii cotatiei oficiale. Euro nu a mai avut evolutii peste pragul de 4,6 lei din saptamana 23-27 iulie 2012, cand a fost atins si maximul istoric de 4,6397 lei. In vara anului 2012, puseul de depreciere a leului a avut loc pe fondul unui referendum prin care se cerea suspendarea presedintelui tarii; acum, revenirea peste pragul de 4,6 lei/euro are loc pe fondul dezbaterii in Guvern a pachetului de masuri fiscale ce se vor aplica din 2018. Banca Nationala a Romaniei, de asemenea, a avertizat ca inflatia pe termen scurt va creste peste asteptari, iar conduita fiscala a Guvernului va avea implicatii asupra economiei. Totodata, incertitudinea construirii bugetului public pe 2018 induce noi riscuri in economie.