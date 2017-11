“Revolutia fiscala”, in sedinta de azi a Guvernului

Sedinta foarte importanta la Guvern, in cursul acestei zile. Intrevederea Cabinetului Tudose, in cadrul careia se asteapta sa se analizeze si sa se adopte modificarile fiscale cuprinse de asa-numita “revolutie fiscala” urmeaza sa inceapa in aproximativ doua ore.

Dupa doua amanari si o multime de discutii, trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat si celelalte masuri fiscale ar urma sa fie promovate printr-o Ordonanta de Urgenta.

Sedinta Executivului urmeaza sa inceapa la ora 13, dupa ce intial era anuntata pentru ora 15.