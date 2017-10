“Revolutia fiscala” anuntata de Guvern. Principalele masuri includ scaderea impozitului pe venit, nu doar la salarii

Ministrul Finantelor a prezentat, in startul sedintei de Guvern de joi, schimbarile pe care le are in vedere Guvernul in perioada urmatoare.

Astfel, Ionut Misa a anuntat urmatoarele aspecte:

–impozitul pe venit va scadea de la 16 la 10% – “nu doar pe veniturile de salarii, ci si pentru alte venituri, cum ar fi cele din pensii, chirii, dobanzi, activitati agricole”.

– masuri in cazul romanilor cu venituri mici – “pentru cei cu salariul minim suma scutita de impozit va creste de la 300 de lei la 510 lei, iar in cazul celor care au copii sau alte persoane in intretinere se mai adauga o suma de 160 de lei pentru fiecare copil, fata de 100 de lei in prezent”

– contributiile sociale – “Contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75%, dupa transferul de 20% la salariat, scad la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale. Toate acestea vor fi cuprinse intr-o singura contributie care se va numi <<contributie asiguratoare pentru munca>>”. “Scad contributiile pentru conditiile de pensie, pentru conditii deosebite sau speciale de munca. Astfel, CAS pentru conditii deosebite de munca scade de la 31,3% la 29%, cu minus 2,3%. CAS pentru conditii speciale de munca scade de la 36,3% la 33%, cu 3,3 puncte procentuale. O alta masura din Codul Fiscal – romanii care desfasoara activitati independente -de exemplu medicii, avocatii, notarii, jurnalistii, scriitorii, artistii -nu vor mai plati contributii sociale raportate la sumele obtinute din aceste activitati. Aceste contributii se vor calcula la nivelul salariului minim pe economie”.

– masuri pentru firmele cu cifra de afaceri de sub un milion de euro – “se va institui un impozit de doar 1% pe cifra de afaceri, fata de impozitul de 16% pe profit, cat se plateste in prezent”.

–masuri antievaziune – “avem, de asemenea, masuri pentru combaterea evaziunii si pentru evitarea taxelor. Aici as mentiona ca se introduce Directiva Europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinationale, Directiva UE 1164/2016. Astfel, multinationalele care evitau pana acum plata taxelor in Romania nu vor mai putea face acest lucru. Se vor acorda astfel deducerea limitata a dobanzilor, se va introduce un impozit pentru sumele transferate in afara tarii de multinationale, in incercarea de a-si reduce baza de impozitare, vor fi impiedicate transferurile unor grupuri de firme catre filialele lor din paradisurile fiscale si nu vor mai fi oferite beneficii fiscale obtinute prin aranjamente abuzive intre firme”.