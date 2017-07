Retineri in cazul “Diplome fara studii”

Perchezitiile de amploare facute, deunazi, la mai multe cadre didactice, dar si la studenti din cadrul a doua institutii superioare de invatamant au fost urmate de sase retineri.

In prima faza, politistii au anuntat, joi, ca in cadrul verificarilor din ziua precedenta – 106 la numar – s-au gasit si ridicat suma de peste 350.000 de euro, dar si documente si sisteme informatice, acestea din urma pentru a fi cercetate.

De asemenea, IGPR transmite ca au fost retinuti sase suspecti in cazul de fata, in care oamenii legii au banuieli in privinta unor promovari frauduloase de examene, dar si ca s-a luat masura cercetarii sub control judiciar a altor 9 persoane.

Din comunicatul Politiei rezulta, printre altele ca “in fapt, cadrele didactice ar fi pretins si primit bani si bunuri de la studenti pentru a le oferi lucrari de licenta deja elaborate ori pentru promovarea unor examene, mai ales in cazul unor studenti straini, inscrisi la grupe ce urmau cursurile in romana, fara ca acestia sa inteleaga limba”, dar si ca “totodata, informaticienii institutiilor ar fi accesat ilegal softul creat pentru evidenta situatiilor scolare si ar fi modificat rezultatele obtinute de unii dintre studenti ori le-ar fi transmis acestora mesaje cu raspunsurile corecte, in timpul examenelor”.