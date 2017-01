Restaurant acuzat ca a servit clientilor picioare de om

Un scandal urias a cuprins intreaga Italie, la aflarea vestii ca intr-un local din Padova au fost servite picioare de om.

Informatia a devenit virala dupa ce un ospatar al unui restaurant chinezesc din localitatea italiana a postat pe un site de socializare o fotografie care infatisa doua labe de om intr-un castron albastru. Potrivit presei britanice, un grup de sloveni a mers la un local chinezesc situat in Padova, in nordul Italiei, si a cerut labe de urs bine gatite. Un angajat al restaurantului, al carui nume nu a fost dezvaluit, sustine ca labele de urs servite slovenilor proveneau, de fapt, de la un om. Un italian a vazut fotografia postata de angajatul localului pe respectiva platforma de socializare si a anuntat autoritatile. In scurt timp, s-a efectuat un control si au fost depistate mai multe nereguli, insa nu a putut fi confirmata, pana la aceasta ora, veridicitatea afirmatiei ospatarului. Totodata, nu se stie daca in prezent localul a fost inchis sau nu.