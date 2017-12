“Republica procurorilor” a fost decapitata

Acaparata in ultimii ani de asa numita “Republica a procurorilor”, Justitia revine la normal, respectiv pe mana judecatorilor.

Un amendament votat de PSD, ALDE si UDMR, in timp ce PNL si USR au adoptat o pozitie neutra (s-au abtinut), prevede ca presedintele sectiei de judecatori a CSM ”este de drept presedintele CSM”. Ceea ce inseamna ca niciun procuror nu va mai putea ajunge seful Consiliului, functie rezervata de acum inainte doar magistratilor-judecatori. Iar cum CSM este institutia care taie si spanzura in Justitie, rezulta ca procurorii nu se vor mai atinge de carma sistemului. Pe langa furia starnita in randul procurorilor, decizia ii imparte practic in doua caste pe magistrati, cea superioara fiind casta judecatorilor. O situatie pe care procurorii au luptat cu ghearele si dintii ca sa o evite dar pe care judecatorii o saluta, chiar daca in tacere. Eliminarea posibilitatii ca un procuror sa mai poata ajunge presedinte al CSM este implicit si o lovitura grea data ”republicii procurorilor”, acestia schimband practic statutul de ”zmei ai zmeilor” cu acela de magistrati de mana a doua. Daca modificarea trece si de plenul Senatului, asa cum indica situatia la zi, se poate spune ca razbunarea parlamentarilor este una completa.

Magistratii, imunitate de ministri

Ca sa inghita mai usor amarul hap al infiintarii unui ”DNA” special pentru ei, judecatorii si procurorii au primit cadou o imunitate largita, echivalenta cu aceea de care au parte doar membrii Guvernului: nu puteau fi urmariti penal fara incuviintarea expresa a CSM. Cadoul a avut insa o valabilitatea de doar cateva ore, fiind rapid retras dupa ce mass media a criticat dur masura. Timp in care nu s-a auzit nicio soapta din partea magistratilor care tipa in general ca din gura de sarpe atunci cand este vorba despre imunitatea parlamentarilor. Ceva ne spune ca judecatorii si procurorii de abia asteptau sa profite de noul favor, asa cum au facut cu ”pensiile nesimtite” si cu salariile de adevarati nababi bugetari. Chestiune care nu nici ar fi deranjat daca magistratii si-ar fi facut impecabil datoria (puteau si cu legislatia actuala!) si nu ar fi lasat sa creasca atatea ”Portocale” in gradina lor. Caz in care nici politicienii nu ar mai fi avut tupeul sa-si bage ratul in treburile Justitiei, dar nu a fost sa fie.

Un bobarnac si pentru ministrul Justitiei

Ministrul Justitiei nu mai are dreptul de a exercita actiuni disciplinare impotriva unui magistrat (judecator, procuror sau magistrat-asistent). Dupa modificarile operate ieri, dreptul de a exercita o actiune disciplinara impotriva magistratilor care au comis abateri revine doar Inspectiei Judiciare – care o exercita prin inspectorul judiciar. La pachet cu ministrul Justitiei, din procedura de sanctionare disciplinara a magistratilor a fost eliminat si presedintele ICCJ. Cum aceste modificari au fost propuse de CSM, se demonstreaza astfel ca sefii ICCJ i-au calcat in ultimii ani pe nervi nu numai pe politicieni ci si pe magistrati. In special in mandatul Liviei Stanciu, cel mai probabil. n

ANI nu se lasa

Presedintele ANI Bogdan Stan a anuntat ca va recurge la toate parghiile legale in vederea ”apararii” legii de functionare a institutiei. Respectiv pentru a anula modificarile adoptate recent de Camera Deputatilor, modificari despre care seful ANI spune ca va impiedica Agentia sa aplice vreo sanctiune/interdictie celor care ”au comis incidente de integritate”. Si mai exact, ANI apreciaza ca proiectul de modificare a legii ANI este neconstitutional si nu face altceva decat sa excluda, retroactiv, o categorie de demnitari (parlamentarii) de la sanctionarea pentru conflict de interese.