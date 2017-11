Reprezentant CSM, implicat intr-un accident chiar in apropierea institutiei

Politica in Romania. Cazul Dragnea

News

Daca liderul PSD a furat, drum bun la puscarie. Daca a inselat statul, la fel. Daca a falsificat documente ca sa puna mana pe fonduri europene, nu are decat sa-si petreaca urmatorii ani la inchisoare. Si, indiferent cum ar fi incalcat legeile, daca ce a facut se pedepseste cu privarea de libertate, nu are decat sa-si execute pedeapsa. Doar ca, pana atunci, tot ce i se pune in carca, trebuie probat temeinic, fara putinta de tagada. De suspiciuni rezonabile, in baza carora oamenii sunt transformati in clienti ai puscariilor, sunt satul pana peste cap. Nu de altceva, dar suspiciunea, dupa orice dictionar, este doar o banuiala.