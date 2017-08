Replica lui Gigi Becali, dupa ce s-a aflat ca se cere revocarea eliberarii sale conditionate

Nici bine nu s-a aflat ca reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor au inaintat o solicitare adresata conducerii ANP-ului, privind eventualitatea revocarii eliberarii conditionate a afaceristului, urmare a unor declaratii facute recent, in legatura cu mesaje trimise directorului Penitenciarului Jilava, ca George Becali a si reactionat.

“Nu amenint, ca nu-mi sta in caracter sa amenint. (…) Amenintarea este numai la Dumnezeu”, a declarat George Becali, in direct la Antena 3.

Anterior, in cursul acestei dimineti, s-a transmis un comunicat din directia FSANP, in care sunt date detalii cu privire la sesizarea in cauza.

Redam in cele ce urmeaza mentiunile postate pe site-ul FSANP:

“Luni, 21 august 2017, am solicitat conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor masuri ferme in legatura cu amenintarile pe care fostul detinut Gheorghe Becali, aflat in perioada de supraveghere dupa liberarea conditionata, a reunoscut public ca le-a adresat directorului Penitenciarului Jilava.

Ex-detinutul Gheorghe Becali a intervenit in direct intr-o emisiune de televiziune din data de 19 august 2017 (ora 17.43) unde a afirmat cat se poate de explicit ca i-a transmis o serie de mesaje de amenintare directorului Penitenciarului Jilava pe motiv ca acesta nu a aprobat o noua invoire pentru varul sau, inca detinut, Victor Becali.

Consideram ca se impune sesizarea instantei de executare a pedepsei privative de libertate in legatura cu revocarea liberarii conditionate, dar si a organelor de urmarire penala pentru infractiunea de ultraj in forma calificata, fostul detinut Gheorghe Becali fiind cunoscut pentru comandarea unor actiuni de tip mafiot (sechestrare de persoane).

Acest demers se inscrie in programul de actiuni sindicale care are in vedere, pe langa imbunatatirea conditiilor de lucru si eliminarea deficitului de personal, si intarirea cadrului institutional si legal referitor la protectia personalului din penitenciare, si este justificat legal de prevederile art. 104 alin. (1) si (2) si art. 257 alin. (1) si (2) din Noul Cod Penal.”