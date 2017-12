Replica lui Bodog: pacientii nu se trateaza cu like-uri sau hashtag-uri

Dupa ce recent o femeie internata la Alba Iublia a pierit, pe fondul lipsei de imunoglobulina – caz tragic ce a iscat o multime de comentarii -ministrul Sanatatii arata cu degetul catre precedesorul sau in fotoliul de sef al MS, din vremea Guvernului tehnocrat, Vlad Voiculescu.

“Regret profund ce s-a intamplat, dar acuzatia ca as lasa vietile pacientilor in voia sortii o resping cu toata taria! O astfel de acuza denota crasa lipsa de caracter si de discernamant. Exista documente care dovedesc fara dubiu ca problema imunoglobulinei a aparut anul trecut, pe vremea cand Ministerul Sanatatii era condus de “ministrul facebook”, cel care s-a remarcat doar prin preocuparea de a avea o imagine buna pe retelele sociale”, noteaza Florian Bodog, luni, pe reteaua de socializare amintita.

Actualul ministru al Sanatatii nu se opreste, insa, aici, si sustine ca “romanii trebuie sa cunoasca realitatea si trebuie sa stie ca acest fost ministru nu a facut nimic in mandatul sau pentru a rezolva vreo problema, asta sau alta”.

Bodog anunta ca in cursul noptii trecute, 2.200 de flacoane de Pentaglobin au plecat catre toate spitalele din tara. “Pacientii nu se trateaza insa cu like-uri sau hashtag-uri, nu se opereaza cu share-uri. Ministrul Sanatatii este si al celor care nu folosesc internetul si al copiilor care invata in case darapanate, ministrul Sanatatii este si al celor care stau ore intregi in camerele de garda. Nu caut scuze in trecut, dar adevarul trebuie spus raspicat. Spre deosebire de predecesorul meu “tehnocrat”, eu m-am implicat concret pentru a aduce imunoglobulina pacientilor care au nevoie. In repetate randuri m-am intalnit cu producatorii si i-am convins sa aduca cantitatea necesara pentru tratamentul cazurilor severe”, mai noteaza Bodog.

Nu in ultimul rand, actualul sef de la Ministerul Sanatatii – medic de profesie- i se adreseaza direct predecesorului. “Domnule ex-ministru “hashtag”, va atentionez public ca, de acum incolo, ori de cate ori ma veti acuza pe nedrept, voi demonstra lipsa dumneavoastra de preocupare pentru lucrurile pe care mi le reprosati mie astazi”, a mai notat, printre altele, Florian Bodog in mesajul de pe Facebook.