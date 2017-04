Reparatii la Centura Capitalei: 6,5 milioane de euro pe kilometru liniar

CNAIR a demarat licitatia pentru modernizarea a 11,5 km din centura Bucurestiului, pretul estimativ al lucrarilor fiind de circa 6,5 milioane de euro pe kilometru.

CNAIR SA informeaza printr-un comunicat ca a fost demarata achizitia publica a contractului Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 – DN 7 si DN 2 – A2, sector DN 2 (km 12+300) – A2 (km 23+750). Termenul limita pentru primirea ofertelor este 13.06.2017. Potrivit SEAP, contractul prevede executia lucrarilor pentru modernizarea a 11,524 km din Centura rutiera a Municipiului Bucuresti, sectorul DN 2 (km 12+300) – A2 (km 23+750), constand in principal in sporirea capacitatii de circulatie de la 2 la 4 benzi de circulatie – cate 2 pe sens – si in eliminarea unor intersectii la nivel prin realizarea unor noduri rutiere, a unor pasaje noi, precum si prin reabilitarea pasajelor si a podurilor existente pe aceste sectoare de drum national. Tot ieri a fost demarata si achizitia publica a contractului Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132+435 – km 185+230 – relicitare prin publicarea in SEAP a Anuntului de participare nr. 174933/26.04.2017. Termenul limita pentru primirea ofertelor este 14.06.2017.

loading...