Renuntati la UGG-uri! Un reputat chirurg avertizeaza la ce pericole se expun femeile

E drept ca cizmele de tip UGG nu mai sunt chiar atat in trend, dar anotimpul rece a sosit si multe dintre femei continua sa poarte asemenea tipuri de incaltari de sezon. Un reputat chirurg britanic de top avertizeaza, insa, ca UGG-urile nu sunt tocmai cele mai indicate cizme de purtat, avand in vedere faptul ca afecteaza articulatiile piciorului, deoarece nu ofera sprijin suficient pentru acesta. Potrivit lui Ian McDermott, UGG-urile provoaca o uzura prematura articulatiilor, iar afectiunile produse pot fi uneori fatale. Purtarea UGG-urilor in mod excesiv duce la deteriorarea cartilajului articular. In ciuda faptul ca producatorii de UGG-uri au anuntat realizarea unor modele care beneficiaza de “imbunatatiri inovatoare” in privinta stabilitatii, chirurgul ortopedic indeamna reprezentantele sexului frumos sa opteze mai degraba pentru cizme robuste, care ofera un sprijin total piciorului.