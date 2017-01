Renault si alti constructori, in ancheta Dieselgate

Ancheta judiciara privind emisiile poluante ale vehiculelor diesel din Franta s-ar putea extinde si dincolo de Renault, a declarat ieri ministrul francez al Mediului, Segolene Royal, denuntand posibile inselatorii cu privire la emisiile poluante ale motoarelor produse de acestia.

”Un numar de anomalii au fost observate la vehiculele Renault. Controalele au aratat valori ce depasesc cu mult normele (de poluare) admise. Este si cazul altor constructori, dar intr-un mod diferit. Asa ca ar putea avea loc si alte investigatii”, a declarat ministrul francez. Renault se afla deja sub o ancheta deschisa de parchetul din Paris cu privire la o eventuala manipulare a emisiilor poluante la motoarele diesel. ”Ancheta va stabili daca Renault a utilizat un soft trucat, precum VW”, a adaugat Royal. Anterior Directia Generala a Concurentei, Consumului si a Inlaturarii Fraudei a inceput o ancheta pentru a face lumina cu privire la emisiile poluante in conditii reale de condus, a tuturor marcilor de vehicule comercializate in Franta. Mai multe vehicule Renault au fost aratate cu degetul pentru depasirea emisiilor de oxizi de azot (NOx) in cursul testelor rutiere. De partea sa, Renault a luat nota de ancheta reafirmand insa ca vehiculele sale respecta legislatia in vigoare si nu sunt echipate cu softuri trucate. Recent, banoasa isterie Dieselgate a afectat si Fiat-Chrysler, dupa ce a fost acuzat de autoritatea de mediu americana (EPA) ca a echipat 100.000 de vehicule cu un soft ce permite disimularea emisiilor poluante excesive.