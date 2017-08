Renault semneaza un megacontract cu Iranul

Renault va produce in 2018 peste 150.000 de modele Dacia Duster si Symbol in Iran, una dintre cele mai mari tranzactii auto din istoria tarii. Contractul de 660 de milioane de euro a fost semnat dupa zece luni de negocieri cu compania Negin Khodro si Fondul iranian de investitii Industrial Development and Renovation Organization of Iran (IDRO).

“60% din actiunile parteneriatului vor apartine Renault, iar restul Iranului. Din participatia de 40% a Iranului, 20% sunt ale IDRO si 20% ale sectorului privat (Negin Khodro)”, a afirmat presedintele IDRO, Mansour Moazzami. Agentia iraniana de presa IRNA a anuntat ca acordul prevede si infiintarea unei centru de inginerie si vanzari in Iran. Moazzami a precizat ca Renault va fi obligat sa exporte 30% din productie, iar acordul include si o a doua etapa, care inca nu a fost finalizata, si se refera la productia de masini in Iran din 2019. Noua companie mixta va fi instalata in Saveh, la 120 km sud-vest de Teheran. Renault este deja prezent in Iran cu o capacitate existenta de productie de 200.000 de vehicule. La randul sau, grupul PSA, rivalul Renault, a semnat in iunie 2016 un acord cu cel mai mare producator auto iranian, Iran Khodro, pentru a produce anual 400.000 de vehicule Peugeot si Citroen. Se estimeaza ca revenirea companiilor franceze pe piata iraniana va creste productia de masini la 2 milioane de unitati din 2020, de la 1,2 milioane in 2016. Si Volkswagen, cel mai mare producator auto european, va exporta pe piata iraniana, dupa 17 ani de pauza, in urma acordul istoric de la Viena privind modificari in progamul nuclear din aceasta tara in schimbul ridicarii sanctiunilor economice. Aceste investitii europene in Iran se fac in ciuda presiunilor SUA, in contextul in care Washington a adoptat noi santiuni anti iraniene. Iran a anuntat ca vrea sa produca doua milioane de vehicule in 2020. Potrivit presei iraniene, productia de autovehicule a tarii a atins, anul trecut, 1, 2 milioane de unitati.