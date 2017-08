Relu Fenechiu liber: Nu mai vreau sa aud de contracte cu statul!

Inteleptit de perioada petrecuta dupa gratii sau doar multumit cu ceea ce a adunat deja, Relu Fenechiu declara ”razboi” afacerilor pe bani publici.

Fostul politician liberal a fost eliberat conditionat inainte de efectuarea celor cinci ani si jumatate de pedeapsa, chiar daca nu a platit prejudiciul fixat de instanta. In schimb, Fenechiu s-a remarcat in perioada detentiei prin activitati lucrative si – evident! – elaborarea a doua lucrari stiintifice, plus finalizarea unor inventii care au si fost brevetate. Fapt care ne face sa constatam, in treacat, ca un sejur dupa gratii pare sa fie o metoda certa de invigorare a spiritului stiintific si a cercetarii romanesti. Revenind la proaspatul eliberat, trebuie spus ca acesta s-a grabit sa se lepede de politica si de interesul acordat pe vremuri afacerilor cu statul. ”Voi face afaceri-afaceri, nu mai vreau sa aud de contracte cu statul. Atata timp cat statul ma lasa, voi face afaceri”, a decretat Fenechiu, imediat dupa ce a tras in piept aerul libertatii. Inteleptit in aceasta privinta, Fenechiu nu poate totusi sa-i ierte pe cei care l-au pus la racoare, motiv pentru care a aratat cu degetul catre fosta sefa a ICCJ, Livia Stanciu, sustinand ca stie de la judecatoarea Sofica Dumitrascu (decedata intre timp) ca Stanciu este cea care a cerut imperativ condamnarea sa. ”Mi-a spus exact asa (Dumitrascu – n.r.): <<Relu, te rog, iarta-ma, n-am avut ce face. Dna Stanciu mi-a spus ca trebuie luata o decizie in unanimitate>>”, a povestit Fenechiu, exprimandu-si totodata speranta ca lucrurile ”vor iesi la iveala la un moment dat”.