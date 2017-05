Relu Fenechiu aduce PNL-ul la sapa de lemn

Fostul lider si ministru liberal isi executa silit partidul pentru aproape o jumatate de milion de euro, datorii facute de PNL in campania electorala din 2009.

Anul 2009 le poarta ghinion si liberalilor, nu numai lui Traian Basescu si ”sistemului”. Si asta pentru ca PNL este in prezent executat silit pentru datorii de campanie de peste 300.000 de euro plus alte 150.000 de euro penalitati. Culmea este ca partidul este executat chiar de unul dintre fostii liberali de marca – Relu Fenechiu. Un fost parlamentar si ministru PNL care a ajuns dupa gratii, necaz pe care Fenechiu il pune evident pe seama neimplicarii partidului in salvarea sa. Razbunator, Fenechiu a pus societatea familiei sale, SC La Rocca SRL Iasi, sa dea in judecata PNL-ul si sa ceara recuperarea datoriei de peste 300.000 de euro (bani care reprezinta contravaloarea materialelor electorale livrate de firma in campania din 2009) iar Justitia a decis, definitiv, ca PNL sa achite aceasta suma plus penalitati de circa 150.000 de euro. Cum liberalii nu s-au conformat, firma lui Fenechiu a deschis doua actiuni de executare silita, una pentru blocarea conturilor PNL de la BCR si cealalta pentru blocarea banilor pe care PNL ii are de primit de la AEP ca urmare a decontarii banilor cheltuiti cu alegerile din 2016. Masura este dura pentru liberalii care si asa au visteria sleita de cand partidul a intrat in picaj si pe deasupra nu pot deconta, la AEP, toti banii cheltuiti cu firma lui Felix Tataru in ultima campania electorala. Si uite asa sfarsesc liberalii prin a fi si batuti, si cu banii luati.