Relu Fenechiu a iesit din inchisoare asa cum a intrat

Proaspat eliberat, in regim conditionat, din inchisoare, Relu Fenechiu a gasit de cuviinta sa topaie pe post de lider liberal si maestru de ceremonii pe scena unei sarbatori desfasurate intr-o comuna ieseana.

Fenechiu a sarit calul la sarbatoarea ”Sipetul Bunicii”, organizata de comuna Rediu. Scapat, conditionat, din detentia in care l-a trimis instanta pentru fapte de coruptie, Relu Fenechiu a defilat pe scena alaturi de primarul localitatii si de presedintele CJ Iasi Maricel Popa, prezentat fiind de edil drept ”lider liberal” – asta in conditiile in care Fenechiu nu mai este nici membru PNL date fiind faptele sale penale. Prestatia scenica a lui Relu Fenechiu l-a lasat masca pe presedintele PNL. ”Nu cunosc amanunte, dar va spun un lucru simplu. Relu Fenechiu este exclus din PNL. O sa verific ce s-a petrecut la Iasi, pentru ca m-ati luat prin surprindere”, a afirmat un Ludovic Orban evident descumpanit. Dincolo de orice reactie a fostilor colegi de partid, surprinde nonsalanta cu care Relu Fenechiu topaie de dupa gratii pe scena, deloc afectat de o experienta traumatizanta de drept. In loc sa se tina in umbra si sa spuna bogdaproste ca a scapat de inchisoare, Fenechiu zburde in public lipsit de griji si de trecut, eventual bantuit si de gandul unui viitor politic stralucit in PNL-ul reprezentat pana acum cu atata cinste. Ba poate se gandeste si la alte afaceri grandioase, gen ”Transformatorul”, pe care le-ar putea face cu statul, nu de alta este evident ca nu a invatat nimic din tot ce i s-a intamplat in ultimii ani.