Regina Angliei, in Paradis. Fiscal

18 luni dupa scandalul ”Panama Papers”, o noua ancheta internationala, la care au participat 96 de parteneri media, ridica valul culiselor finantarilor offshore si legaturilor cu lumea politica.

13,5 milioane de documente studiate de Consortiul international al jurnalistilor de investigatii (ICIJ) releva in special structurile complexe utilizate de Coroana britanica si de anturajurile sefilor de stat precum Donald Trump sau Justin Trudeau. Pentru prima data, aceste documente dovedesc ca regina Elisabeta a detinut, si detine inca, interese in mai multe fonduri de investitii in paradisuri fiscale. Suverana britanica, via compania care ii administreaza bunurile, Ducatul de Lancaster, a investit 10 milioane de lire sterline (11,3 milioane de euro) in 2005, in Dover Street VI Cayman Fund LP, o structura din insulele Caiman, unde, evident, taxele sunt inexistente. O situatie care pune doua probleme. Intai, regina nu a mentionat aceste investitii offshore in declaratiile anuale ale Coroanei. Cu toate ca, legal, nu este obligata, in termeni de transparenta aceasta omitere este criticabila. Apoi, acest fond din Caiman a investit la randul lui in alte fonduri care controleaza societatea Brighthouse, aflata in colimatorul mai multor deputati si asociatii de consumatori britanici. Acest lant de 270 de magazine (electrocasnice si mobila) propunea clientilor cu venituri modeste rate cu dobanzi de 99,9%. Altfel spus, regina, a carei datorie este sa-si protejeze supusii, sprijina o firma care abuzeaza de britanicii cei mai vulnerabili.

Hop, si legaturile cu Rusia

In Paradise Papers apare si unul din cei mai puternici si influenti oamani ai administratiei Trump: secretarul Trezoreriei, Wilbur Ross, care a facut avere cumparand grupuri siderurgice aflate in dificultate, si care este supranumit ”regele falimentului”. Daca a trebuit sa renunte la zeci de firme pe care le avea, dupa ce a fost numit in functie (din care o mare parte in paradisuri fiscale), Ross a pastrat insa, in secret, noua din ele, stabilite in insulele Caiman si Marshall.

Una din ele, Navigator Holdings Ltd (transport maritim) care ii aduce milioane de dolari anual, concureaza direct firmele de transport americane, ceea ce-l plaseaza pe seful Trezoreriei intr-un posibil conflict de interese. Mai ales ca Navigator Holdings este in legatura directa cu grupuri ruse apartinand oligarhilor vizati de sanctiunile americane, dupa invazia rusa in Crimeea (2014). Printre clientii acestei firme se afla si compania Sibur. Unul din patronii acesteia este Kiril Samalov, ginerele lui Putin. Legaturi care intaresc suspiciunile de legaturi intre campania prezidentiala si administratia de la Casa Alba cu Rusia.

Anturajul lui Trump, galaxia offshore

Paradise Papers dezvaluie si multitudinea de firme offshore ale apropiatilor presedintelui SUA. Secretarul de Stat Rex Tillerson a fost directorul unei societati inregistrata in insulele Bermude, pentru a exploata petrol in Yemen, in perioada cand Tillerson lucra pentru gidantul ExxonMobil (pe care l-a condus in perioada 2006-2016). Consilierul economic principal al Casei Albe, Gary Cohn, s-a aflat la conducerea a 20 de companii din insulele Bermude si afiliate Goldman Sachs, in perioada 2002-2006, cu o valoare estimata la 37,7 miliarde de dolari in 2009. Mai multi donatori ai Partidului Republican ilustreaza recursul fracvent la societati offshore in economia americana. Cum este cazul industriasilor Charles si David Koch, autori ai unui sistem complex de firme-ecran pentru a-si reduce impozitele. Sau lui Stephen Schwartzman care a condus Consiliul Economic al lui Trump.

Justin Trudeau, pe lista

Premierul canadian este si el citat in Paradise Papers, impreuna cu un apropiat al sau, miliardarul Stephen Bronfman. Acesta a contribuit cu peste 27 milioane de dolari la campania lui Trudeau pentru alegerile legislative din 2015. Prin societatea sa Claridge, Bronfman a investit intr-o structura financiara opaca din insulele Caiman, sustragandu-se de la plata a taxe de milioane de dolari catre statul canadian. Aceasta in conditiile in care Justin Trudeau afirma ca una din prioritatile sale este tocmai lupta impotriva paradisurilor fiscale.

In investigatiile Paradise Papers, care pun in lumina scheme de ”optimizari fiscale”, deseori legale dar gratie carora miliarde de dolari neplatiti scapa de finantele statelor, apar si giganti ca Apple, Facebook sau Twitter, dar si staturi precum Madonna sau Bono, liderul trupei U2. Acesta a investit in compania malteza Nude Estates, prin intermediul careia a cumparat parti dintr-un centru comercial din orasul Utena (Lituania), unde artistul nu a calcat niciodata.

Paradise Papers pe scurt

Termenul desemneaza o noua ancheta facuta de ICIJ, in total 400 de jurnalisti din 67 de tari, ancheta care dezvaluie mecanismele sofisticate de optimizari fiscale de care profita multinationalele si bogatii lumii. Paradise Papers contin 6,8 milioane de documente interne ale cabinetului international de avocatura Appelby, situat in insulele bermude dar prezent in 12 paradisuri fiscale, 566.000 de documente interne ale cabinetului Asiaciti Trust din Singapore si 6,2 mililoane de documente provenite din registrele confidentiale ale 19 firme din paradisuri fiscale precum Bahamas, Barbados, Bermude, insulele Caiman, Malta, Samoa, Trinidad-Tobago, Vanuatu etc.