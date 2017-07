Regele veiozelor, condamnat la 23 ani inchisoare

Abdullah Atas, omul de afaceri turc (posesorul magazinelor de corpuri de iluminat ATAS) care l-a accidentat in 2015 pe politistul Gheorghe Ionescu, decedat ulterior din cauza ranilor, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 23 de ani si sase luni inchisoare pentru omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului. Decizia poate fi atacata cu apel.

In noaptea de 2 august 2015, in jurul orei 03,30, in zona intersectiei strazii Nicolae Caramfil cu Soseaua Pipera, politistul Gheorghe Ionescu se afla impreuna cu alti agenti de la Brigada Rutiera a Capitalei, pentru un control in trafic. Politistul i-a facut semn lui Abdullah Atas sa opreasca masina pe care o conducea, omul de afaceri turc a incetinit, dar cand a ajuns in dreptul lui Gheorghe Ionescu a accelerat si l-a lovit. Gheorghe Ionescu a fost tarat pe capota pe o distanta de aproximativ 350 de metri, apoi a fost aruncat pe sosea la 10 metri. Procurorii sustin ca Abdullah Atas a consumat bauturi alcoolice intr-un club, iar in momentul in care conducea avea in sange o imbibatie alcoolica teoretica de aproximativ 1,95 — 2,00 g?. Abdullah Atas si-a continuat deplasarea aproximativ 2,8 km, iar la intersectia Sos. Pipera — Sos. Bucuresti Nord a pierdut controlul autovehiculului si a parasit spatiul carosabil, fiind proiectat in gardul ce imprejmuia un imobil. Dupa accident, politistul a fost dus la spital si supus unor interventii chirurgicale, insa el a decedat la 21 august 2015.