Regele Mihai,ultimul chin: inmormantat in prime time

Asa cum am mai scris, ca monarh, Mihai I nu a avut o viata usoara. Tristetea ce il caracteriza si care se putea citi zilnic pe chipul Majestatii Sale ilustra deplin nesansa de a pierde o tara de doua ori. Odata in favoarea tatalui sai, a doua, la comanda bolsevicilor. Pana si ultimul act al vietii sale nu este organizat dupa randuiala stabilita de Caro I.

Dupa cum a anuntat Casa Regala, acum dezgolita de personalitatea lui Mihai I, programul zilei inmormantarii Majestatii Sale pare construit nu dupa cutumele impuse de rangul suveranului. Spre exemplu, Majestatea Sa nu va avea onoaraea sa fie asezat niciun moment pe afetul de tun pe care s-au odihnit marii sai inanitasi.

Ultimul maresal

In plus, sa nu uitam, istoric vorbind, Mihai I a fost ultimul din cei sase maresali pe care i-a avut Romania. Majestatea Sa a fost investit pe data de 10 mai 1941 cu demnitatea de maresal al Romaniei prin Decretul nr. 1354/09.05.1941, semnat de generalul Ion Antonescu. Inca nu se stie, dar poate va fi imbracat in uniforma sa militara. In locul plimbarii prin centrul Bucurestilor pe afetul de tun, plimbarea de adio va avea loc intr-o masina mortuara. Apoi, in locul trenului regal ce i-a dus pe Carol I si pe Ferdinand spre Curtea de Arges nu va parasi depoul pentru ca gara regala din Curea de Arges este foarte deteriorata si nimeni nu s-a gandit sa refaca acest monument istoric, nici macar urmasii lui Mihai I. Ultimul Rege al Romaniei va face si acest ultim drum tot in masina mortuara. Despatirea Majestatii Sale de poporul sau nu va beneficia, deci, de fastul pe care acest mare roman il merita din plin.

Inhumare in intuneric

Cea mai ciudata dintre deciziile acestor funeralii este chiar ora de inhumare: 18.45, mult dupa lasarea intunericului peste tara, dar parca pusa sa salveze televiziunile de la lipsa acuta de stiri, si numai bine li se da un evenimet de mare insemnatate de rontait la vremea intrarii posturilor in zona de prime time. Oare pentru ramasitele Casei Regale numai imaginea a ajuns sa aiba valoare…? Si cu ocazia acesta ne intrebam daca nu cumva in testamentul Majestatii Sale nu sunt stipulate indicatii despre inmormantare, asa cum a facut-o si bunicul sau, Ferdinand, care si-a descris ceremoniile in mare amanunt. O fi lasat Mihai I astfel de instructiuni? Mister, actuala Casa Regala face public, ca si in cazul scandalului cu principele Nicoale, numai ceea ce crede ea de cuviinta, nesocotind momentul istoric si insemnarea acestuia in vesnicie asa cum ar trebui. Dar, am mai spus-o, sa nu uitam, nici copil fiind, Mihai I nu a beneficiat de sprijinul total al familiei sale, lucru perfect ilustrat de faptul ca prima sa detronare a fost dictata de chiar tatal sau, Carol II. Singurul sprijin al tineretilor Majestatii Sale a fost mama sa, inlocuita apoi de inteleapta, retrasa si eleganta Ana de Bourbon. Langa Regina pleaca acum Regele nostru sa se odihneasca. Cel putin Mihai I va beneficia, acum, prea tarziu, nemeritat de tarziu, de iubirea a milioane de romani care il vor plange si il vor insoti pe drumul cel fara de intoarcere.

Unde e cinstirea poporului, mostenitori ai Coroanei?

Regele Mihai a spus-o clar si cu mare raspundere: Coroana Reomaniei apartine poporului roman, cel ce o poarta este numai vremelnic indrituit de romani sa le stea in frunte, stea calauzitoarea si intaiul chemat sa isi slujeasca neamul. Respectul pe care Regele il purta supusilor sai a fost una dintre lectiile mari pe care noi le-am invatat de la Majestea Sa: suntem un neam ce merita sa isi poarte cu mandrie numele in lume, strajuit de falnicele fresce ale regilor sai. Famila Regala, ocupanta Palatului Elisabeta, nu da in branci sa mearga pe acest greu drum. Odata cu pierderea Regelui, oamenii care au marturii nu tocmai magulitoare pentru mostenitori incep sa le faca publice. Spre exemplu, fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu a postat, pe pagina sa de Facebook, o dura chemare la trezire adresata principesei mostenitoare, Margareta. “Nu cred ca sunt in situatia lipsei de respect fata de memoria lui Mihai I daca ii spun acestei cucoane, Margareta, sa se opreasca. O spun in calitate de copil al Savarsinului care si-a inceput scoala in curtea resedintei regale din Savarsin, care a batut mingea pe terenul de fotbal al Regelui, care mergea zilnic la scoala pe drumul dinspre gara facut de acesta, care hranea veveritele din curtea resedintei si se ascundea printre stejarii de acolo. Si care inca de la 6 ani avea pentru Rege un soi de piosenie infantila: asa cum spuneau batranii din sat eu eram sigur ca va reveni si ne va face bine. Cucoana: nu ati facut nimic pentru Savarsin in afara de a-i exploata frumusetile, iar inainte sa ai grija romanilor, ai grija de superbii platani din jurul resedintei de la Savarsin, fa bine si plateste cat de cat corect oamenii care lucreaza pentru voi acolo…”, a scris Daniel Funeriu.