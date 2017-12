Regele Mihai va fi inmormantat la Curtea de Arges

Doliu la Casa Regala. Regele Mihai a parasit aceasta lume, marti la pranz, la varsta de 96 de ani.

Fostul suveran si-a gasit sfarsitul in Elvetia, la resedinta privata unde se retrasese in ultimii ani. I-a fost alaturi Principesa Ana, cea de-a cincea fiica a Regelui.

Familia Regala a transmis faptul ca sicriul Regelui va fi adus in tara si depus, in prima faza, in Holul de Onoare al Castelului Peles, pentru ca apoi, timp de doua zile, sa fie depus la Palatul Regal din Calea Victoriei, in Sala Tronului. In acelasi comunicat se mentioneaza si faptul ca dupa ce va fi oficiata slujba de inmormantare la Catedrala patriarhala, in Capitala, cortegiul funerar se va indrepta catre Curtea de Arges. Regele Mihai isi va dormi somnul de veci in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala – acolo unde odihneste intru vecie si Regina Ana, sotia sa.

Pana la acest moment nu s-au facut precizari cu privire la date, un anunt in acest sens fiind asteptat in cursul zilei urmatoare.

sursa foto: Facebook