Regele Mihai, pentru ultima oara in Sala Tronului. Romanii ii aduc un omagiu

De miercuri seara incepand, sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost adus la Palatul Regal, aflat in inima Capitalei, unde va ramane pana sambata.

Inca de cand li s-a permis sa intre in Sala Tronului, unde a fost depus fostul suveran, romanii care au dorit sa se reculeaga la catafalcul Regelui Mihai au mers, s-au rugat si s-au inchinat. Si continua sa o faca si la aceasta ora. In fara Palatului Regal (Palatul Elisabeta) sunt oameni care stau la coada pentru a putea ajunge sa ii aduca un ultim omagiu Regelui Mihai, plecat din aceasta lume saptamana trecuta, la venerabila varsta de 96 de ani.

Conform programului anuntat de Casa Regala, joi se poate merge la catafalcul Regelui pana la ora 22, la fel cum vineri, cei care vor sa se reculeaga la capataiul fostului suveran pot merge la Palatul Regal incepand cu ora 8 dimineata si pana la 10 seara.

E important de avut in vedere faptul ca sunt anumite reguli pe care le au de respectat – pe langa o tinuta corespunzatoare si un act de identitate pe care sa il aiba la ei, oamenilor li se recomanda sa nu vina cu micuti de sub 7 ani, sa nu faca poze si sa nu vorbeasca la telefon in incinta Palatului Regal.

sursa foto: facebook.com/FamiliaRegala